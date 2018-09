Konzentriert blickt Dietmar Rieth in das Refraktometer – das Gerät, welches ein bisschen aussieht wie ein Fernrohr, soll das bestätigen, was seine Zunge ihm beim Probieren der Traube schon vermittelt hat: einen hohen Zuckeranteil. „84 Grad Oechsle – das ist ein schöner Wert für einen Weißburgunder“, sagt Rieth, nachdem er den abgelesenen Wert in einer Umrechnungstabelle gefunden hat. Andere Beeren geben ein ebenso positives Bild ab. Der Zeitpunkt der ersten Weinlese nach 104 Jahren in Irlich könnte deshalb kaum besser gewählt sein.

Am heutigen Samstagmorgen geht es für die sieben Mitglieder der „Neuwieder Wahrheit GbR“ in ihren Weinberg auf dem Irlicher Frauenberg, um den Ertrag ihrer Arbeit einzufahren. Zusammen mit einigen Helfern ...

Lesezeit für diesen Artikel (435 Wörter): 1 Minute, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.