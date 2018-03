Interview: Neuer Bürgermeister Michael Christ will Partner der Ortsgemeinden sein

Der Schreibtisch sieht noch ziemlich jungfräulich aus im Büro des neuen Asbacher VG-Bürgermeisters Michael Christ. Über die Feiertage hat sich der bisherige Bauamtsleiter ein wenig Urlaub gegönnt – den ersten seit seinem Wahlsieg am 24. September – und am Mittwoch den ersten vollen Arbeitstag als Chef der Verwaltung absolviert. Gleich am Vormittag hat sich der 49-Jährige Zeit für ein Interview mit der RZ genommen und sich über seine Pläne und die wichtigsten Herausforderungen für die Verbandsgemeinde geäußert.

Noch sieht der Schreibtisch jungfräulich aus: Am Mittwoch hatte Michael Christ seinen ersten Arbeitstag als Bürgermeister.

Foto: Michael Fenstermacher

Seit dem Wahltermin sind nun mehr als drei Monate vergangen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Die Übergabe war gut organisiert. Lothar Röser hat mich eingebunden und wir haben in den Monaten November und Dezember schon viel gemeinsam gemacht. Zum Beispiel ist der Haushalt noch einmal zurückgestellt worden. Das fand ich auch gut, denn die nächsten zwei Jahre sind ja schon ein längerer Zeitraum. Auch die Zusammenarbeit mit den neuen Beigeordneten läuft harmonisch. Ich bin froh, das Team zu haben.

Mit Konrad Peuling gibt es einen neuen Ersten Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich. Wofür wird er künftig zuständig sein?

Ich werde dem VG-Rat vorschlagen, Herrn Peuling das Verbandsgemeindewerk als Geschäftsbereich zu übertragen.

Im Wahlkampf klang hier und da Enttäuschung über ihren Vorgänger Lothar Röser an, von dem viele sich mehr Präsenz bei Veranstaltungen in den Ortsgemeinden gewünscht hätten. Wie wollen Sie das künftig halten?

Das gehen wir gemeinsam mit den Beigeordneten durch. Bei Vereinseinladungen, auch in der Karnevalssaison, möchte ich primär natürlich immer selbst hingehen, aber es läuft ja auch viel parallel und dann muss man sich für eine Veranstaltung entscheiden. Ich möchte das so halten, dass ich zu dem gehe, der zu erst eingeladen hat und dem ich auch zusage. An den Wochenenden bis zum Karneval ist jedenfalls Freitag, Samstag und Sonntag schon alles verplant.

Da kommt man kaum noch zum Durchschnaufen.

Wenig, ja.

Ihren Tagesablauf als Bürgermeister können Sie noch nicht schildern, aber wie war das in den letzten Wochen? Wie viele Stunden hatten ihre Arbeitstage?

Bis zu 16. Man muss dazu aber auch sagen, dass das am Ende des Jahres auch an den vielen Sitzungen lag. Deshalb war ich oft um 8 Uhr morgens hier und zwischen 22 und 24 Uhr erst zu Hause. Schließlich muss man sich auf Reden auch vorbereiten. Man will ja auch was zu sagen haben und nicht nur Phrasen vortragen.

Und dazu kam noch die Vorbereitung auf den Amtsantritt.

Richtig, und viele Gespräche. Es haben sich viele Leute aus dem politischen Bereich gemeldet.

Wichtig war und ist nach der Übernahme durch John Deere sicher auch der Kontakt zur neuen Firmenleitung bei Wirtgen.

Der steht obenan. Wir hatten jetzt schon mehrere Gespräche. Herr Ruccolo (der von John Deere entsandte Firmenchef der Wirtgen Group Domenic Ruccolo, Anmerkung der Redaktion) macht einen sehr pragmatischen und netten Eindruck und ist bis jetzt auch gut auf die kommunalen Anliegen eingegangen. Mit dem größten Arbeitgeber und Steuerzahler müssen wir in Kontakt bleiben und gleichzeitig sehen, dass die neue Investmentfirma der Gebrüder Wirtgen, die sich in Rahms niederlässt ihren Platz findet und gut funktioniert.

Diese neue Firma ist vielleicht auch ein Partner für die Entwicklung von Projekten in der VG.

Da wären wir nur ein kleiner Partner, vielleicht kann man darauf zurückgreifen wenn einmal was ansteht. Vor allem entstehen aber neue Arbeitsplätze und werden auch noch ausgebaut.

Sie selbst kennen ihre Kollegen in einer anderen Rolle, nun sind die plötzlich der Chef. Wie wirkt sich das auf den Führungsstil aus?

Ich hatte heute morgen schon die ersten Gespräche und habe gemerkt: Die Kollegen akzeptieren das voll und ganz. Ich bin kein anderer Mensch geworden und möchte an einem kollegialen Führungsstil festhalten. Wer früher mit mir per Du war, ist es heute auch.

Sind hausintern noch Umstellungen geplant?

Ja, denn die Leiterin unseres Ordnungsamts möchte nur noch halbtags arbeiten. Deshalb werden wir die Abteilungsleiterstelle für die andere Hälfte neu ausschreiben und da möchte ich eine Trennung zwischen dem hoheitlichen Ordnungsamt und dem sozialen Bereich herbeiführen. Letzterer umfasst dann Vereine, Ärzte, Sozialamt, Mehrgenerationenhaus und Jugendpflege.

Wie schwer fällt es ihnen, sich von ihren alten Aufgaben in der Bauabteilung zu lösen und sie anderen zu überlassen?

Man muss sich zusammenreißen. Ich kann nicht sagen, dass ich die letzten 30 Jahre von heute auf morgen vergessen kann und da kein Herzblut mehr habe. Aber der Kopf sagt, wie es gemacht wird und daran muss man sich halten.

Wie soll sich die Zusammenarbeit mit den Ortsbürgermeistern einspielen?

Die möchte ich gern intensivieren. Ich versuche, auf möglichst viele Gemeinderatssitzungen zu gehen, denn ich finde, der Beschluss gibt nicht alles her. Man muss auch den Diskussionsverlauf erlebt haben, um zu sehen, wie Themen empfunden und dann von uns umgesetzt werden sollen. Wir sind die Schreibstube der Ortsgemeinden, und es sollen sich auch keine Paralleluniversen mit Verwaltungsbereichen aufbauen. Ich möchte den Gemeinden auch den Service bieten, dass wir Beschlüsse zeitnah umsetzen.

Führen Sie persönlich eine Prioritätenliste für jede Gemeinde?

Das ist ein guter Ansatz, aber er funktioniert in der Praxis nicht. Man muss das fühlen und individuell machen, denn wenn zwei laufende Maßnamen oben auf einer solchen Liste stehen kommt die Gemeinde mit einem weiteren Projekt und sieht überhaupt nicht ein, warum das an Nummer drei steht.

Für eine VG mit 137 Ortsteilen sind intakte Straßen besonders wichtig. Im Wahlkampf haben Sie versprochen, bei diesem Thema Druck auf Kreis und Land auszuüben.

Dazu habe ich schon einen Termin mit Bernd Cornely gemacht. Der Leiter des LBM in Cochem kommt am 16. Januar nach Asbach und dann wollen wir uns das eine oder andere schon anschauen. Ich bin guter Dinge, dass wir die eine oder andere Maßnahme schnell umgesetzt bekommen. Ein großes Problem sind ganz einfach die Baustandards. Wir bauen so, dass es 30 Jahre halten soll, und das macht es so teuer. Hier wäre eine oberflächliche Behandlung einer Straße, die vielleicht nur fünf, acht oder zehn Jahre hält, wesentlich günstiger. So könnte man auch die Fläche bedienen. Entsprechende Verfahren bietet auch Wirtgen an, aber sie sind in Deutschland leider nicht zugelassen.

Auf der anderen Seite entwickeln sich die Gewerbeflächen in allen Gemeinden prächtig. Stehen die Interessenten hier weiterhin Schlange?

Teilweise schon. Es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass wir Gewerbegebiete haben und schauen: „Wer kommt zu uns?“. Jetzt müssen wir gezielt aussieben. Wir wollen keine Hochregallager oder große Möbelhäuser, sondern produzierendes Gewerbe, bei dem wir auch den Steuervorteil haben.

Sebastian Lahr, ihr Mitbewerber bei der Bürgermeisterwahl, hat mit 44 Prozent als absoluter Neuling ein beachtliches Ergebnis erzielt. Finden sie in seinem Programm Ansatzpunkte, die Sie übernehmen wollen?

Das klingt jetzt vielleicht etwas formal, aber es ist nun mal so: Ich kann, möchte und will nicht in die originären Aufgaben der Ortsgemeinden eingreifen. Ich kann nicht als Verbandsgemeinde einen Markt organisieren. Da lautet die erste Frage: Gehe ich nach Asbach, Neustadt, Buchholz oder Windhagen? Drei trete ich auf die Füße. Wir unterstützen die Gemeinden aber gern. Wenn die Neustädter morgen sagen, sie wollen einen Wochenmarkt, werden wir alles tun, um sie zu unterstützen und auch bei der Suche nach Markttreibenden behilflich sein, aber wir können da nicht initiativ werden.

Trotzdem hat das Wahlergebnis ein Potenzial an Unzufriedenheit speziell in Asbach aufgezeigt, vielleicht auch Vorhebalte gegenüber einem Neustädter als VG-Chef. Nehmen sie es als besondere Herausforderung wahr, hier um Vertrauen zu werben?

Ganz klar, durch Kontakt zu den Menschen, mit Gesprächen. Anders kann man das nicht angehen.

Wo sehen sie die Verbandsgemeinde Asbach nach dem Ende ihrer Amtszeit, im Jahr 2026?

Zunächst mal als Verbandsgemeinde Asbach in einem nicht fusionierten Zustand. Das ist ganz wichtig, dass wir durch die Entwicklungen, die um uns herum stattgefunden haben aus diesem Thema eigenständig hervorgehen. Ich sehe weiterhin, dass wir nach wie vor durch unsere vier Gemeinden finanzstark sind, dass die Unterschiede zwischen Stadt und Land weitgehend kompensieren, dass wir unsere Schullandschaft so breit aufgestellt erhalten und alle Schulabschlüsse, die es gibt hier bei uns in der VG auch anbieten können und dass wir die Arbeitsplätze hier erhalten können.

Die Fragen stellte

Michael Fenstermacher