Industriegebiet Urbacher Wald: Wyatt Technology Europe auf Erfolgskurs

Die Geschichte klingt amerikanisch, wie eine typische Silicon-Valley-Story. Aber sie spielt im Westerwald. Und weil das so ist, beginnt die Geschichte der Wyatt Technology Europe GmbH nicht in einer kalifornischen Garage, sondern in einem Wohnhaus in Woldert. Dorthin zog das Ehepaar Annette und Dr. Christoph Johann Anfang der 1990er-Jahre.

Firmenchef Dr. Christoph Johann zeigt drei der fertigen Anaysegeräte (rechts), von denen jedes ungefähr den Wert eines Mittelklassewagens hat. Foto: Ulf Steffenfauseweh

Von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh

Die Angestellten von Wyatt Technology Europe müssen teilweise filigrane Handwerker sein, um die hoch technischen Geräte zusammenzubauen. Foto: Ulf Steffenfauseweh

In ihrer (teuren) Heimatregion Wiesbaden hatten sie kein passendes Objekt gefunden, in der Verbandsgemeinde Puderbach jedoch glaubten sie, wohnen, leben und arbeiten gut kombinieren zu können. Sie sollten recht behalten: Aus der kleinen Firma im eigenen Heim, die vor allem den Vertrieb von Produkten der US-Mutter Wyatt Technology übernahm, ist ein Unternehmen mit eigener Entwicklung und Forschung geworden. Ein Unternehmen, das in den Industriepark Urbacher Wald umzog und dort gerade erst einen neuen Geschäftssitz mit Büro und Laborräumen gebaut hat, weil die vorhandenen Kapazitäten nicht mehr ausreichten: Expansionskurs.

Auch die Landesregierung ist auf die Firma aufmerksam geworden. Vor wenigen Wochen verliehen Wirtschaftsministerium und Investitions- und Strukturbank dem Unternehmen eine Technologieprämie: Wyatt erhielt den mit 15 000 Euro dotierten Sonderpreis „Gesundheit“ für ein selbst entwickeltes Analysegerät (wir berichteten).

Doch was macht Wyatt Technology Europe? Ganz verkürzt gesprochen: modernste Nanotechnologie, die vor allem für die Pharma-, aber auch die Nahrungsmittelindustrie interessant ist. Dabei stützt sich das Unternehmen auf zwei Betriebszweige, die heute laut Inhaber Dr. Christoph Johann jeweils rund die Hälfte des Bilanzergebnisses ausmachen. Zum einen ist da weiterhin die Keimzelle: der Vertrieb eines wissenschaftlichen Analysegerätes der US-Mutter. Hier sind die Dernbacher exklusiv für den deutschsprachigen Raum, die Benelux-Länder, Dänemark, Finnland und die osteuropäischen Staaten zuständig. „Gerade für dieses Gebiet ist unser Standort im Industriegebiet Urbacher Wald ideal“, berichtet Dr. Johann und erinnert daran, dass das nahe Kleinmaischeid bis zur Erweiterung noch offiziell der geografische Mittelpunkt der EU war. Und da die Kunden der teuren Analysegeräte auch zu Schulungen in den Westerwald eingeladen werden, ist diese Lage inklusive der guten Anbindung an Autobahnen und ICE-Bahnhöfe für das Unternehmen wichtig.

Zum anderen hat Dr. Johann mit seiner Crew eben selbst ein hoch komplexes Gerät („Eclipse Dualtec“) entwickelt, das in der Fachwelt als technologischer Durchbruch gefeiert wird. Ein solches Gerät, mit dem beispielsweise Blutfettwerte schneller und präziser als zuvor gemessen werden können, kostet laut Dr. Johann in etwa so viel wie ein Mittelklassewagen und wird in Dernbach auch gebaut und vertrieben.

Insgesamt fällt das Fazit der Entwicklung von Dr. Johann daher überaus positiv aus: „Unser Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen“, sagt er und verweist auf die mehr als 30 hoch qualifizierten Mitarbeiter, die 2012 angestellt sind. So gehören unter anderem dem Verkaufs- und Kundensupportteam drei promovierte Chemiker und ein Chemieingenieur an. Fünf Servicetechniker sind im Einsatz, um Kundengeräte zu warten, acht Mitarbeiter sind in der Forschung und Weiterentwicklung tätig. „Erfolg ist eben Teamsache“, betont Dr. Johann.