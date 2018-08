In Stadtrat und Kreistag: Neuwieder AfD sägt ihre Fraktionssprecher ab

Die AfD im Kreis Neuwied wird von Machtkämpfen erschüttert: Fast parallel haben die Kreistags- und die Stadtratsfraktion ihren Sprecher abgewählt – gegen deren Willen, wie Hans-Joachim Röder und Olaf Pfeiffer auf RZ-Nachfrage bestätigen.

Dass es sich dabei um einen Richtungskampf handelt, bei dem sich der rechtsnationale Flügel durchgesetzt hat, glauben die beiden Geschassten zwar nicht, dennoch gibt es deutliche Indizien: Denn beide bisherigen Sprecher sind – auch nach ihrer Selbsteinschätzung – dem liberal-konservativen Flügel der Partei zuzurechnen: Pfeiffer war lange Zeit bei den Sozialdemokraten zu Hause, Röder Mitglied der westfälischen „Möllemann-FDP“ und später Mitarbeiter des CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel.

Während Pfeiffer-Nachfolger Peter Schmalenbach erst seit einem guten halben Jahr dem Neuwieder Stadtrat angehört und noch ein relativ unbeschriebenes Blatt ist, ist der neue Kreistags-Fraktionssprecher Andreas Bleck eindeutig dem rechten Flügel zuzuordnen. Er hatte nicht nur am Asta der Uni Koblenz für Wirbel gesorgt durch seine Tätigkeit für die rechtspopulistische „Bürgerbewegung Pax Europa“, sondern auch im Kreistag mit einer Rede zum Thema Integration bei den anderen Parteien Empörung hervorgerufen (die RZ berichtete). Jüngst engagierte er sich als Helfer beim Treffen der europäischen Rechtspopulisten (ENF) in Koblenz.

Bleck ist außerdem rheinland-pfälzischer Spitzenkandidat der „Jungen Alternativ“ für die Bundestagswahl und persönlicher Referent von Dr. Jan Bollinger, dem Fraktionsgeschäftsführer der AfD im Landtag. Gut möglich, dass Bollinger, der mit Bleck und Röder im Neuwieder Kreistag eine Drei-Mann-Fraktion bildet, den Wechsel auch deshalb initiiert hat, um seinen politischen Zögling mit Blick auf den September zu pushen.

Ohnehin wird der AfD-Kreischef von politischen Insidern als Drahtzieher angesehen. Von der RZ dazu befragt, sprach er allerdings nur von einer „internen Entscheidung, die er nicht kommentieren möchte“. Klar sei nur: „Wir bleiben auf Kurs“. Zur Neuwieder Stadtratsfraktion, deren Sprecher er bis kurz vor seinem Ausscheiden vor rund einem Jahr war, wollte er gar nichts sagen. Er sei nicht mehr Mitglied und wolle nicht hereinreden, teilte er mit.

Das wiederum machte Neu-Fraktionssprecher Schmalenbach im Gespräch mit der RZ nahezu sprachlos. „Ich bin ja noch ganz neu und wenn man etwas sagt, verbrennt man sich so schnell den Mund“, sagte er hörbar verdattert und zeigte sich sehr verwundert über Bollingers Schweigen. Die Fraktion treffe jedenfalls keine Personalentscheidungen, ohne den Kreischef zu informieren, gab er preis. Selbst könne er sonst nur sagen, dass es sich um eine „parteiinterne Umorganisation“ handelt.

Hans-Dieter Funk, drittes AfD-Mitglied im Stadtrat, gab sich im Gespräch mit der RZ forscher. Mit Verweis auf das Beispiel der SPD im Bund sagte er, dass sich die AfD im Stadtrat sich von der Umbesetzung „neuen Drive“ verspreche. Eine Richtungsänderung sah er aber nicht. „Wir wollen vernünftig und sozial abgewogen arbeiten und wenn es nötig ist den Finger in die Wunde legen.“

Und was sagen die Abgewählten selbst? „Wir sind nicht zurückgetreten“, betonen sie unisono in einem Gespräch mit der RZ, dem sie erst nach der offiziellen Bekanntgabe in der jüngsten Sitzung des Stadtrates zugestimmt hatten.

„Es gibt unüberwindlichen Differenzen mit einem Politiker auf Kreisebene, dessen Einfluss möglicherweise für meine Abwahl gesorgt hat“, sagt Pfeiffer dabei. Den Namen Bollinger spricht er zwar nicht aus, dementiert ihn aber auch nicht. Auf Rückfrage bezeichnet er die Probleme als „menschlicher Art“ und nennt vor allem „die Menschenführung“.

Vielleicht habe er aus Sicht dieses ,Parteifreundes' auch die landes- und bundespolitischen Themen der AfD im Stadtrat zu wenig vertreten, überlegt er, macht aber gleichzeitig deutlich, dass er für die Sacharbeit auf lokaler Ebene steht. „Mich interessieren die Probleme der Menschen vor Ort. Da lasse ich mich auch nicht in eine Ecke drängen. Mir war und ist es wichtig, mit Fakten und nicht mit Polemik zu argumentieren“, unterstreicht Pfeiffer.

Aus diesem Grund habe ihn auch die Abwahl als Fraktionsvorsitzender weniger getroffen, als der Versuch seiner Fraktionskollegen, ihn aus den wichtigsten Ausschüssen zu drängen. Denn da gehe es um die Sacharbeit, argumentiert er und nennt den seiner Meinung nach „nicht durchzuführenden Antrag“ seiner Fraktion eine „Abstrafung aus nicht sachgerechten Gründen“. „Ich denke seitdem intensiv über einen Fraktionsaustritt nach“, hält er fest. In der Partei selbst will er aber „vorerst“ bleiben.

Hans-Joachim Röder weiß nach eigener Aussage gar nicht, warum er – noch dazu in Abwesenheit – als Kreistagsfraktionschef abgewählt worden ist. Zwar habe er sich mit seinen 71 Jahren schon länger Gedanken gemacht, sich „langsam aus der Parteiarbeit auszuklinken“, sachliche Fehler könne er an seiner Arbeit aber nicht erkennen. „Hab ich meinen Job schlecht gemacht? War ich nicht vorbereitet?“, fragt er und verneint dies sogleich.

Letztlich glaubt er, dass ihm vor allem seine Treue zu Pfeiffer zum Verhängnis geworden ist. „Der Olaf ist, wie er ist , was ich gut finde. Er hat eine politische Haltung und ist kein Anpassungsdepp. Wenn ich mich voll von ihm distanziert hätte, wäre so manche Entwicklung anders gekommen. Aber ich lasse einen Kameraden nicht hängen“, betonte er.

Höcke-Rede: Missbilligung aus dem Kreis mit unterschiedlichen Untertönen

AfD-Rechtsaußen Björn Höcke hat eine besondere Beziehung zum Kreis Neuwied, ist er doch in Anhausen aufgewachsen und hat 1991 sein Abitur am Rhein-Wied-Gymnasium abgelegt. Als thüringischer AfD-Landtagschef war er 2015 auch bei der Neuwieder AfD zu Gast und sprach im Bootshaus. Während seine damalige Rede nicht besonders auffiel, hat er kürzlich mit seinen Äußerungen zum Holocaust-Gedanken für Empörung gesorgt. Diese Rede wird von den führenden Köpfen der hiesigen AfD zwar einhellig missbilligt, aber mit unterschiedlichen Untertönen. So schließt sich Kreischef Dr. Jan Bollinger in der Bewertung dem AfD-Landtagsfraktionsvorsitzenden Uwe Junge „vollkommen“ an. Credo: Die Äußerungen waren nicht gut, weil vor allem „missverständlich“. „Und in einer solchen Frage sollten sie nicht missverständlich sein“, sagt Bollinger. Andreas Bleck geht einen Schritt weiter. Er schreibt zwar in einem Statement auf Facebook zwar auch, dass Höcke der AfD „massiv geschadet“ habe, meint aber, dass die Rede „durch Medien und Parteien missdeutet“ wurde. Das „hätte ein Politiker seines Formats antizipieren müssen“, lautet seine Kritik.

Anders klingt die Bewertung von Hans-Joachim Röder: „Unglaublich, was dieses führende AfD-Mitglied in Form und Inhalt von sich gibt“, schimpft er und betont, dass „wirklich schädlich für die Basis der Partei, vor allem im Westen, war“.

So sieht es auch Olaf Pfeiffer. Er spricht von „bewusst zweideutigen Aussagen“ und hält fest: „Rhetorik und Inhalt lehne ich ausdrücklich ab.“ ulf