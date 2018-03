Im Kreis Neuwied sind die Schulen in den Ferien Baustellen

Kaum waren die Schüler mit Ferienbeginn zur Türe raus, rückten auch schon die Bauarbeiter an: Der Kreis Neuwied nutzt die laufenden Sommerferien, um etliche Schulen auf Vordermann zu bringen.

Die David-Roentgen-Schule in Neuwied wird derzeit aufgestockt. Foto: Marcelo Peerenboom

Während viele Schüler und Lehrer derzeit noch am Strand liegen und sich mit einer Kappe vor der Sonne schützen, zieht Rüdiger David von der Kreisverwaltung fast täglich seinen Bauhelm an. Statt im Meer zu baden, ist bei ihm in den Sommerferien der Besuch auf den diversen Schulbaustellen im Kreisgebiet angesagt. Für ihn gilt: Ferienzeit ist Bauzeit an den Schulen.Es ist weit über 1 Million Euro, die der Kreis Neuwied in den laufenden Ferien für verschiedene Maßnahmen an seinen Schulen im Kreisgebiet ausgibt. Landrat Rainer Kaul berichtet: „Vor den Sommerferien hatte ich fast täglich ein bis zwei dicke Unterschriftenmappen auf dem Tisch liegen.“ Darin enthalten: Aufträge für Bau- und Handwerksfirmen, die sich um Sanierungen, Erweiterungen und Verbesserungen der Schulimmobilien kümmern. Kleinere Aufträge vergibt die Kreisverwaltung eigenhändig, bei größeren Investitionen ist das Okay des Kreisausschusses vonnöten. Doch da, sagt Landrat Kaul, hat es noch nie Probleme gegeben. In die Bildungseinrichtungen zu investieren, ist so etwas wie eine Pflichtübung.

Die Fachleute der Kreisverwaltung wären froh, wenn das auch einzelne Verbandsgemeinden und die Stadt Neuwied so gesehen hätten, von denen sie im Zuge der jüngsten Schulreform etliche Schulen geerbt haben. Beispiel Waldbreitbach: In der dortigen Realschule plus erfüllten sämtliche Türen nicht mehr ihren Zweck. Brandschutz? Fehlanzeige! Und so lässt der Kreis als neuer Schulträger derzeit alle 40 Türen des Gebäudes austauschen. Kostenpunkt: 110 000 Euro.

Wenig Begeisterung hat auch der Zustand der Realschule plus in Irlich hervorgerufen. Nachdem im Frühjahr erst die völlig maroden Toiletten saniert werden mussten, ist aktuell das Pavillondach an der Reihe. Das muss dringend abgedichtet werden, wie der kreiseigene Immobilienmanager Rüdiger David berichtet.

Die größte Baustelle findet sich derzeit jedoch in der größten Schule, deren Träger der Landkreis ist: Für rund 1,2 Millionen Euro wird das sogenannte C-Gebäude der David-Roentgen-Schule aufgestockt. Dort entstehen zwei neue Laborräume mit Vorbereitungsraum. Notwendig war es zudem, das Treppenhaus bis in die oberste Etage durchzuziehen, um den zweiten Rettungsweg darstellen zu können. Im gleichen Zuge wird außerdem das bestehende Flachdach durch ein Pult- und ein Satteldach ersetzt. Wie Architekt Wilfried Petry berichtet, soll das Dach auch optisch betont werden, sodass sowohl vom Berliner Platz als auch von der Hermannstraße die David-Roentgen-Schule direkt lokalisiert werden kann.

Weitere Bauarbeiten laufen derzeit in der Alice-Salomon-Schule in Linz, wo die Toiletten erneuert werden; an der Carl-Orff-Schule in Engers investiert der Kreis in die Wärmeversorgung, an der Ludwig-Erhard-Schule sowie an der Brüder-Grimm-Schule in Feldkirchen in den Brandschutz und am Linzer Gymnasium in den Blitzschutz. Zudem lässt der Kreis das Lehrerzimmer der Heinrich-Heine-Schule in Neuwied erweitern und am Rhein-Wied-Gymnasium Klassenräume sanieren. Das Werner-Heisenberg-Gymnasium wird derzeit an die Fernwärme angeschlossen. Und die Maximilian-Kolbe-Schule in Rheinbrohl erhält eine neue Eingangstür. (mp)