Die Entlastung des Damms am Regenrückhaltebecken Masbachtal bei Roßbach wird deutlich teuer als erwartet. Weil der Hügel nicht mehr standsicher ist, soll eine Dammscharte angelegt werden, damit das Wasser schneller abfließen kann (die RZ berichtete). Das beauftragte Ingenieurbüro hatte mit Kosten in Höhe von rund 262.000 Euro gerechnet. Zwar haben sieben Unternehmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert, aber nur eins aus Breitscheid hat ein Angebot abgeben. Es will den Auftrag für rund 387.000 Euro erledigen – rund 48 Prozent mehr als erwartet.

Die Differenz bezeichnet das Ingenieurbüro laut Sitzungsvorlage für den Verbandsgemeinderat Rengsdorf-Waldbreitbach als „grenzwertig“. Weist aber gleichzeitig daraufhin, dass bei einer erneuten Ausschreibung nicht zwingend mit einem besseren Ergebnis zu rechnen ...

