Hochwasser ist kurz vorm Scheitel: Feuerwehr zieht Autos aus dem Rhein

Die Hochwasserlage am Rhein hält die Menschen zwar weiter in Atem. Allerdings kommt es doch nicht so heftig, wie am Samstag noch erwartet. Zu diesem Zeitpunkt lag die Prognose für den Pegel Andernach bei einem Höchststand von 9,17 Metern. Entwarnung kommt am Sonntagmittag. Denn da heißt es: Montagvormittag werde der Rhein mit 8,56 Metern seinen Höchststand erreichen. Das teilt die Linzer Feuerwehr in ihrem Lagebericht mit.

Das Wasser hatte sich bereits am Samstag in der Bunten Stadt breit gemacht. Neben der B 42 sind Burgplatz und Rheintor, der Bahnhofsplatz sowie die Straße „Am Gestade“ und Linzhausenstraße überflutet. Betroffen sind insgesamt rund 30 Gebäude, darunter auch ein Hotel. Die Feuerwehr hat den Bootsverkehr eingerichtet und in Betrieb genommen.

Drei Autofahrer haben laut Polizei und Feuerwehr Linz die Hochwassergefahr unterschätzt. Denn sie versuchten am Samstag, trotz Durchfahrtsverbot voranzukommen. In der Folge mussten sie von der Feuerwehr geborgen werden, blieben aber unverletzt. Die Einsätze ereigneten sich auf der B42 auf Höhe des Hotels Bucheneck sowie an den Bahnunterführungen in Kasbach und Leubsdorf. Denn auch von dort meldet die Linzer Feuerwehr Land unter.

Darüber hinaus hatten Polizei und Ordnungsamt in Linz am Samstag alle Hände voll zu tun, um Fahrzeugbesitzer ausfindig zu machen, deren Wagen in der Hochwasserzone geparkt waren. 30 Eigentümer wurden rechtzeitig erreicht, in zehn Fällen musste das Ordnungsamt die Autos abschleppen. Bis tief in die Nacht war die Behörde damit beschäftigt. Außerdem hat die Feuerwehr am Samstagabend am Burgplatz Jugendliche in einem Schlauchboot erwischt und an die Polizei übergeben.

Relativ entspannt wirkt die Lage am Sonntagmittag in Erpel. Nach der Messe in St. Severin strömen die Kirchgänger in Ruhe nach Hause, ohne sich groß mit dem Hochwasser zu beschäftigen. Unterdessen hält Fritz Dreesbach die Lage vor seinem Haus in der Kirchgasse fotografisch fest. „Das Foto wollen wir unseren Freunden schicken, die glauben das ja sonst nicht“, ergänzt seine Frau Helga. Dass ihr Keller vollgelaufen ist, sehen die Dreesbachs gelassen, denn der ist längst leer geräumt. Erpels Wehrführer Ernst Eich glaubt nicht, dass das Hochwasser noch den Dorfkern erreicht. Einsätze habe es für die Wehr bislang noch nicht gegeben, berichtet er der RZ.

Ähnlich ist die Lage in Leutesdorf, wo zur gleichen Zeit das Wasser die Gassen außer einem Teil der Zehnthofstraße aber noch nicht erreicht hat. „Ich gehe davon aus, dass der Pegel die Marke von 8,50 Metern gar nicht mehr erreicht“, sagt Wehrführer Uwe Reisdorf. Ihre Boote kann die Feuerwehr dann im Gerätehaus lassen. Stattdessen kommen Wathosen zum Einsatz, wenn die Wehrleute nach dem Rechten sehen wollen. Echte Einsätze gab es aber noch nicht, so Reisdorf. „Wir liegen letztlich nur knapp über einem zweijährigen Ereignis, wobei es das eben acht Jahre lang nicht mehr gab“, meint er. Die meisten Leutesdorfer seien aber dennoch mit der Situation vertraut. sm/mif