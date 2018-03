Hochwasser in Neuwied: Telekomstörung, Feuerwehreinsätze und Touristen

Schon bevor die großen Wassermassen aus dem Süden Neuwied vollständig erreicht hatten, fiel in Engers an einigen Stellen Telefon und Internet aus. Mehrere Geschäftsleute berichteten Ortsvorsteher Dieter Neckenig von erheblichen Ausfällen. Seit Donnerstag, so hieß es unter anderem aus dem Steuerbüro von Erich Merkler, gibt es keinen Zugang zum Internet mehr. Dabei hat es wohl nur Kunden der Telekom erwischt.

„Wir können hier nicht vernünftig arbeiten. Es ist das totale Chaos“, so eine Mitarbeiterin des Steuerbüros. Eine RZ-Anfrage bei der Telekom hat ergeben, dass ein Hauptkabel durch das Hochwasser beschädigt wurde. Betroffen sind laut einem Unternehmenssprecher rund Tausend Kunden in Engers und dem benachbarten Mülhofen. Mit einer Behebung der Störung ist frühstens Mittwochabend zu rechnen. „Das Kabel kann nicht ersetzt werden, wir müssen deshalb mit einem Provisorium arbeiten. Dafür muss zunächst eine Trassenführung mit den Behörden abgestimmt werden“, so der Telekom-Sprecher. Mitarbeiter seien jedoch bereits vor Ort, um die Arbeiten vorzubereiten. Firmen, die von der Störung betroffen sind, sollen sich beim Anbieter melden, sodass gegebenenfalls überbrückende Lösungen gefunden werden können.

Schwimmsteg in Irlich aufgebaut

Nicht nur die Telekom hatte dank Hochwasser in den vergangenen Tagen viel zu tun, auch die Neuwieder Feuerwehr wurde auf Trab gehalten. Seinen Höchststand erreichte der Rhein am Montagvormittag mit 8,15 Metern. Die für den Katastrophenschutz beauftragten Verantwortlichen in der Stadt hatten sich bereits vor dem Wochenende auf Pegelstände um die neun Meter eingestellt und entsprechende Vorkehrungen getroffen. So wurde das Material, das für den Bau von Stegen gebraucht wird, frühzeitig in die hochwassergefährdeten Stadtteile gebracht. Aufgebaut wurde jedoch nur ein Schwimmsteg in Irlich.

Foto: Wilfried Hausman

Betroffene Anwohner reagierten größtenteils besonnen auf das steigende Wasser. Allerdings, so merkte der für den Hochwasserschutz der Stadt Neuwied beauftragte Wilfried Hausmann, an, sei das Bewusstsein für die Problematik gesunken. „Einige neue Hausbesitzer in der Innenstadt hatten nicht damit gerechnet, dass ihre Keller voll Wasser laufen können.“ Außerdem mussten am Rheinufer mehrere Falschparker abgeschleppt werden, bevor die Tore gänzlich geschlossen wurden.

Feuerwehr übernimmt Deichwachen

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, unter anderem, um im Rahmen der "Deichwachen" im 4-Stunden-Rtyhmus die Deichanlage abzugehen, sowie stündlich die Tore in der Mauer zu kontrollieren. Wasserrinnsale, die teilweise aus den Toren austreten, sind dabei kein Grund zur Besorgnis. „Die Tore sind nicht zu 100 Prozent dicht“, so Hausmann. Das Wasser kann von der Kanalisation wieder aufgefangen werden.

Dass der Deichstadt ein richtig starkes Hochwasser erspart geblieben ist, lässt sich an den Hochwassermarken an der Mauer unterhalb des Pegelturms ablesen. Viele Menschen pilgerten am Wochenende zum Deich, um von dort einen Blick auf das Naturschauspiel zu werfen. In Engers blieb der Sonntagsspaziergang auf der Rheinpromenade allerdings aus: Wo vor zwei Wochen noch ein Fuß- und Radweg war und Parkbänke zum Rasten einluden, stand zu dem Zeitpunkt schon meterhoch das Wasser.