Hochwasser im Kreis Neuwied: Rheinpegel steigt weiter – Sandsäcke stehen bereit

In den Rheingemeinden haben die Vorbereitungen auf das Hochwasser bereits im Laufe des Freitags begonnen. Die B 42 in Linz werde wohl in der Nacht zum Samstag volllaufen, prognostizierte Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Böcking. Auch bei Leubsdorf würde die Fahrbahn überspült, meinte er.

Hochwasser im nördlichen Kreis Neuwied 1 von 17 Die Personenfähre zwischen Erpel und Remagen fährt seit Freitagmorgen nicht mehr. Foto: Silke Müller 2 von 17 Langsam, aber sicher bahnt sich das Wasser auf der Erpeler Rheinpromenade seinen Weg. Foto: Silke Müller 3 von 17 Die Personenfähre in Erpel ist trockenen Fußes gar nicht zu erreichen. Foto: Silke Müller 4 von 17 Zwischen Linz und Kasbach ist der Rhein schon gefährlich nah an der B 42. Foto: Silke Müller 5 von 17 Die Rheinanlagen in Linz werden langsam, aber sicher überspült. Foto: Silke Müller 6 von 17 In den Linzer Rheinanlagen ist schon Treibgut angespült worden. Foto: Silke Müller 7 von 17 Dieser Steiger in Linz ist schon überspült. Foto: Silke Müller 8 von 17 Von den Rheinanlagen in Linz ist hier nichts mehr zu sehen. Foto: Silke Müller 9 von 17 Neugierig schauen die Menschen am Fähranlieger in Linz, wie das Wasser steigt. Foto: Silke Müller 10 von 17 Am Freitagmittag ist die Autofähre zwischen Linz und Kripp noch in Betrieb. Das Wasser kommt aber unaufhaltsam. Foto: Silke Müller 11 von 17 Der Fähranlieger in Linz Foto: Silke Müller 12 von 17 Am Freitagmittag ist die Fähre zwischen Linz und Remagen noch in Betrieb. Foto: Silke Müller 13 von 17 Auch die Rheinfähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig ist am Freitagmittag noch in Betrieb. Foto: Silke Müller 14 von 17 Land unter in den Rheinanlagen in Erpel. Foto: Sabine Nitsch 15 von 17 Von der Unkeler Rheinpromenade ist nichts mehr zu sehen. Foto: Sabine Nitsch 16 von 17 Land unter auch in Unkel Foto: Sabine Nitsch » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Die andere Rheinseite war schon am Freitag nicht mehr zu erreichen. Der Betrieb der Personenfähre zwischen Erpel und Kripp wurde bereits am Morgen eingestellt, am Nachmittag fuhr dann auch die Autofähre zwischen Linz und Remagen nicht mehr. Im Linzer Feuerwehrgerätehaus ist eine übers Wochenende rund um die Uhr besetzte Befehlsstelle eingerichtet worden. „Wir wollen für die Bevölkerung Ansprechpartner sein, wenn sie Hilfe braucht“, sagte Wehrleiter Thomas Nelles. Die Wehr informiert unter Tel. 02644/6946 auch ständig, welche Ortslagen in Linz, Kasbach und Leubsdorf zu erreichen sind.

Um für das Hochwasser gewappnet zu sein, hatte der Linzer Bauhof bereits am Freitagnachmittag mit dem Stegebau für den Bereich Burgplatz und Am Gestade begonnen. Die Feuerwehr kennzeichnete unterdessen die überflutungsgefährdeten Gebiete, stellte schon einmal Sandsäcke bereit und achtete darauf, dass Autos oder Container, die in den betreffenden Bereichen standen, entfernt wurden. „An die von einer Umspülung betroffenen Haushalte wurden Informationsbroschüren verteilt“, informierte Nelles.

Darüber hinaus wurden die Betroffenen von der Feuerwehr beraten. Erwartet werden je nach Wetterlage um die 8,50 Meter am Pegel Andernach. „Das bedeutet, dass der Anleger Rheinfähre bis zu 1,50 Meter überspült würde“, erläuterte der Linzer Wehrleiter. Nach der Prognose, so Nelles am Freitag, werde mit der Scheitelwelle von Montag auf Dienstag gerechnet.

In Leutesdorf steht das Wasser zwar schon mehr als einen Meter hoch auf der Rheinpromenade, doch daran ist man im Weinort gewöhnt. Auch die Aussicht auf einen Pegelstand von mehr als acht Metern am Sonntag lässt die meisten Einwohner nicht nervös werden, berichtete Wehrführer Uwe Reisdorf. „Es sollte glimpflich ablaufen. Aber es kann sein, dass Neubürger, die seit dem letzten größeren Hochwasser vor vier, fünf Jahren zugezogen sind, in Unkenntnis Hochwasserwege zugebaut haben. Wie sich das auswirkt, müssen wir sehen“, erklärte er. Die ersten Wohnungen sind in Leutesdorf bei einem Pegelstand von 8,20 Metern betroffen. Steigt das Wasser auf 8,50 Meter, beginnt die Feuerwehr mit der Versorgung betroffener Haushalte per Boot.

Auch die Verbandsgemeinde Unkel ist auf das Hochwasser vorbereitet. „Die Bauhöfe haben einen entsprechenden Beschilderungsplan, wie die Straßen abzusperren sind“, sagte Ordnungsamtschef Christoph Heck am Freitag. Zwar war zu diesem Zeitpunkt noch keine Straße in der VG überspült, Heck rechnete aber damit, dass spätestens am Samstag die B 42 in Erpel und die Seitenstraßen zulaufen würden. „Ob das Wasser bis in den Ort fließt, können wir nicht vorhersagen“, meinte Heck. Er prognostizierte ebenfalls Überspülungen in Unkel, unter anderem die Bahnunterführung und die Siebengebirgsstraße.

Die VG-Verwaltung in Unkel hat eigens für das Hochwasser eine neue Informationsbroschüre für die Bevölkerung erarbeitet. Sie ist in der Verwaltung erhältlich und kann ebenfalls unter der Adresse www.vgunkel.de heruntergeladen werden. „Dort befinden sich auch alle wichtigen Infos rund ums Hochwasser“, sagte Heck. Um sicher zu gehen, dass alles klappt, gab es in der VG Unkel am Freitag zudem einen Probealarm für den Krisenstab. Er kommt, sollte es notwendig werden, am Wochenende auf Abruf zusammen. sm/mif