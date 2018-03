Hermannstraße nach Wasserrohrbruch gesperrt – Provisorische Alternative für Autofahrer in Sicht

Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Neuwieder Hermannstraße seit Mittwochmorgen gesperrt. Wie Geschäftsfeldleiter Thomas Endres von den Servicebetriebe (SBN) auf RZ-Nachfrage mitteilte, arbeiten seine Kollegen seit 3 Uhr früh an der Baustelle.

In der Hermannstraße muss ein Leck im Wasserrohr geflickt werden. Voraussichtlich am Donnerstagnachmittag ist die straße wieder für den Verkehr frei. Parallel wird auch der vom ausgetretenen Wasser unterspülte Bordstein erneuert. Die Wasserleitung in der Hermannstraße stammt aus dem Jahr 1885.

Gegen 11.30 Uhr hatten sie das Leck an der Leitung aus dem Jahr 1885 gefunden, sodass angepeilt wird, die betroffenen Häuser zwischen Amtsgericht und Gesamtschule bis zum Nachmittag wieder an die Versorgung anschließen zu können.

Die viel befahrene Straße soll am Donnerstagnachmittag wieder freigegeben werden können. Bis dahin wird ein drei Meter langes Rohrstück erneuert und das Loch in der Fahrbahn wieder geschlossen. Schneller geht es nicht, da es wegen des Hochwassers derzeit schwieriger ist, an das nötige Bitumen zu kommen. Parallel wird der vom Wasser unterspülte Bordstein freigelegt und neu gesetzt.

Um Chaos im Feierabendverkehr zu vermeiden, soll die Auffahrt zur Rheinbrücke an der Baustelle „Sandkauler Weg“ (Rewe-Kreisel) provisorisch wieder freigegeben werden. Das bestätigte Stadtsprecher erhard Jung auf RZ-Nachfrage. Ob das auch für die Zufahrt zur Engerser Landstraße gilt oder ob die Autofahrer Richtung Heddesdorf und Block über die Bahnhofstraße ausweichen müssen, konnte er bislang – Stand 11.45 Uhr – noch nicht sagen.