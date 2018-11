Marode war er, sagt Schulleiterin Ute Jung. Und muffig. Sie will nicht übertreiben, schluckt andere Worte lieber herunter. „Einfach nur schrecklich“, hatte Lehrer Karl-Heinz Gniffke es vorher ausgedrückt. „Nach dem Wochenende, erst recht nach den Ferien...“ Und auch Aloisius Kegler vom Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) gestand ein, dass man sich in dem alten Pavillon der Landesgehörlosenschule in Neuwied „wirklich nicht mehr wohlfühlen konnte“.

Weil auch bei anderen die Erkenntnis reifte, dass ein Kind nur da gut lernen kann, wo es sich wohlfühlt, traf das Land irgendwann um die Jahreswende 2013/2014 nach vielen, vielen ...

Lesezeit für diesen Artikel (427 Wörter): 1 Minute, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.