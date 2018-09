Nein, ganz leer ist der Raum nicht, zur Halbzeit des Projekts ION, das mit dem Entfernen aller Bänke, Bilder, Heiligen aus der Matthiaskirche begann. Schließlich lautet sein Motto: „Fülle leeren, Leere füllen“. Wer aber erwartet, dass die beteiligten Künstler die Leere möglichst schnell wieder mit Arbeiten füllen, täuscht sich. Am ehesten entspricht dieser Erwartung ein großformatiges Bild, an dem der Bonner Künstler Andreas Reichel auf dem Boden des Mittelschiffs arbeitet, neben den Tischen unter Metallgerüsten mit Scheinwerfern und Lautsprechern, an denen diskutiert und gegessen wird, unter anderem beim täglichen Business Break. Man erkennt unterschiedlich große Punkte auf Rosa, der dominierenden Farbe des Kircheninneren. Er will, meint Reichel, mit seinem Bild bewusst vieles offen lassen, „nicht eine neue Maria an die Stelle der alten rücken“. Es geht ihm vielmehr um Offenheit über das Gewohnte hinaus.

7000 Besucher sind bisher zu den ION-Aktionen gekommen, zu Tanzabenden, Konzerten, manche auch einfach, um den leeren Kirchenraum zu erleben. „Mit einer so großen Zahl“, so Projektleiter Kaplan Oliver Seiz, ...

