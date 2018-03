"Hair" am Schlosstheater Neuwied: Beteiligte sind zufrieden

Es war eine Ausnahmeproduktion für die Landesbühne, aber aus Sicht des Intendanten und des Regisseurs hat es sich gelohnt: Knapp 10 000 Besucher haben nach Angaben von Walter Ulrich das Musical "Hair" gesehen, jede Vorstellung inklusive der Zusatzvorstellungen war ausverkauft. Selbst von dem Abopublikum, das von dem Intendanten einen konservativen Spielplan gewöhnt ist, kamen wenig negative Reaktionen auf den ungewöhnlichen Stoff inklusive eines blanken Hinterteils.

Alle Vorstellungen des Musicals "Hair", bei dem Oliver Grabus Regie führte, waren ausverkauft. Foto: Friedhelm Schulz

Von unserer Redakteurin Yvonne Stock

"Wir hätten noch mehr rausholen können, die Nachfrage war unfassbar groß", sagt Oliver Grabus, Regisseur und Chef des Neuwieder Theater- und Kulturvereins Chamäleon, der die Produktion mit zahlreichen Mitgliedern vor allem für den Chor und Hintergrundtänzer mit gestemmt hat. "Ein so großes Ensemble kostet eine Menge Geld", meint hingegen Ulrich. Niemand hätte garantieren können, dass weitere Zusatzvorstellungen auch ausverkauft gewesen wären. Und die meisten der sechs von außen verpflichteten Solisten hätten direkt danach bereits wieder Anschlussengagements gehabt.

"Ich habe noch nie so eine Professionalität meines Ensembles erlebt", erzählt Grabus stolz. "Die haben nach der Arbeit, der Schule, der Uni Unfassbares geleistet." Das alles so reibungslos laufen würde – auch hinter der Bühne – damit hatte er nicht gerechnet. Auf Pannen angesprochen, die eigentlich zu jeder Theateraufführung dazu gehören, fällt ihm kaum etwas ein. Einmal sei das Seil des Schlauchbootes der Flüchtlinge gerissen, die Darsteller mussten dann laufen anstatt gezogen zu werden. In einer anderen Vorstellung sei ein Solist nach der dritten Szene ausgefallen. "Die Chamäleons haben das aufgefangen und noch Choreografieproben in der Pause gemacht", ist Grabus restlos zufrieden.

15 Monate lang hat er mit ihnen am dem Musical gearbeitet, er hätte ihnen auch noch mehr Vorstellungen zugetraut. Andererseits gibt Grabus aber auch zu, dass die vier Wochen mit den Aufführungen schon sehr belastend waren und jetzt alle eine Pause brauchen.

Genau beobachtet hat der Regisseur die Reaktionen des Publikums: "Insgesamt ist nur eine Handvoll Leute in der Pause nach Hause gegangen." Auch Kritik sei bei ihm nur ganz vereinzelt angekommen. Auch Ulrich erzählt, dass ihn nichts erreicht hat. Dem Intendanten hat der erste Teil besser gefallen, weil er typischer für "Hair" gewesen sei. Der zweite Teil war aus seiner Sicht etwas überfrachtet mit modernen Themen. "Aber er hat sich viel Mühe gegeben", sagt Ulrich anerkennend über Grabus.

Dem Regisseur war aber genau das wichtig, das Musical in die heutige Zeit zu holen und zu zeigen, was schief läuft, etwa im Hinblick auf die Flüchtlinge – das Publikum zum Nachdenken zu bringen. Er weiß natürlich, dass das Projekt ein "mutiger Schritt" für das Schlosstheater war. "Ich wünsche mir weiteren Mut", sagt Grabus, der gerne dort mehr inszenieren würde, etwa mal ein Schauspiel mit drei bis sechs Akteuren. Auch bei derzeit wachsenden Abonnentenzahlen gehört aus seiner Sicht eine Mischung aus konservativen und modernen Inszenierungen ins Programm, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. "Wir hatten 240 Lichtstimmungen, das gab es noch nie", erzählt er.

"Mit modernen Themen muss ich vorsichtig sein", sagt Ulrich. Vieles treffe nicht den Nerv seinen Publikums. Aber derzeit verhandele er für die Spielzeit 2017/18 über die Rechte an "Terror", einem Stück von Ferdinand von Schirach, bei dem das Publikum entscheidet, ob ein Offizier verurteilt wird, der ein Passagierflugzeug abschießt, das ein Terrorist in ein voll besetztes Fußballstadion lenken will. Auf die Frage, ob er sich eine erneute Kooperation mit den Chamäleons für eine große Muscialproduktion vorstellen kann, meint er: "Wenn wir es uns leisten können." Eine Aufführung mit 30 Personen bleibe in Neuwied ein Zuschussgeschäft. Derzeit falle ihm jedoch kein Stück ein, das sich eignen würde. Auch Grabus könnte sich das in zwei bis drei Jahren vorstellen, obwohl über einzelne Dinge dann sicher noch einmal zu reden sei.

„Die Kameliendame“ hat am Samstag Premiere¶

Nach dem Musical „Hair“ ist das Schauspiel „Die Kameliendame“ das nächste Stück am Neuwieder Schlosstheater. Es hat am kommenden Samstag, 15. Oktober, um 20 Uhr Premiere. Anouschka Renzi spielt eine der berühmtesten Frauenfiguren der Literatur- und Theatergeschichte. Marguerite Gautier, eine Edelkurtisane, ist in die höchsten Kreise aufgestiegen. Durch die Wahl einer Blume, der Kamelie, zeigt sie ihren Kunden an welchen Tagen sie zur Verfügung steht. Nur die wahre Liebe, das muss sie bitterlich erfahren, ist nicht käuflich und scheitert letztendlich an den Moralvorstellungen der Gesellschaft. Im Schlosstheater wird die Theaterversion von Rolf Heiermann inszeniert. Neben Anouschka Renzi spielen Sandra Krolik, Barbara Maria Sava, Michael Brust, Karl Heinz Dickmann, David Imper, Rainer Hannemann, Nikolas Knauf und Manfred Molitorisz. Vorstellungstermine täglich um 20 Uhr sind am 16. Oktober, vom 18. bis 22. Oktober, vom 24. bis 26. Oktober und vom 28. bis 30. Oktober. Karten zwischen 15 und 21 Euro sind unter der Telefonnummer 02631/22288 erhältlich.