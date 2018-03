GSG will in Neuwied 600 neue Wohnungen bauen

Seit einem guten halben Jahr ist Carsten Boberg Geschäftsführer der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft (GSG). Und in dieser Zeit hat sich der 52-Jährige aus Bielefeld nicht nur eingearbeitet, sondern ein Strategiepapier für die kommenden zehn Jahre entworfen. Im Gespräch mit der RZ stellt er sein ehrgeiziges Programm vor, lässt dabei aber auch durchblicken, dass im städtischen Tochterunternehmen nicht immer alles optimal gelaufen ist.

In den vergangenen Jahren haben wir von der GSG oft gehört, dass sie weniger neu gebaut, dafür aber stark in den Bestand investiert hat. Als kürzlich im Stadtrat der Jahresabschluss 2016 vorgestellt wurde, war dann die Rede von einem Investitionsstau. Wie passt das zusammen?

Wenn meine Vorgänger gesagt haben, dass sie Geld in den Bestand stecken, dann meinten sie damit Aufwand und keine Investitionen, also keine ganzheitlichen Modernisierungen, die zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Gebäude führen. Aufwand ist richtig und wichtig. Aber er muss zu den Investitionen in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Das wollen wir jetzt entsprechend ändern. Wir haben in den vergangenen Jahren einen Buchwertverlust hingenommen. Davon müssen wir herunter.

Wenn von 100 Millionen Euro Investitionsstau die Rede sind, klingt das gleichwohl dramatisch. Stimmt die Zahl?

Ja, sie stimmt. Absolut. Allerdings ist das kein Stau. Es ist nur die Klarstellung dessen, was vor uns liegt. Das ist zu bewältigen und nicht problematisch. Wir werden jetzt Quartierssanierungen durchführen und pro Jahr dafür circa 5 Millionen Euro investieren. Wenn wir das zehn Jahre lang getan haben, dann werden 50 Prozent unseres Bestandes einen modernen, zeitgemäßen Wohnstandard haben – was in der Branche ein guter Wert ist.

Foto: Bollmann / Fotodesign Gegenlicht

Instandhaltung und Zukunftssicherung des Bestands sind das eine. In Neuwied ist aber derzeit die Wohnraumknappheit mit Händen greifbar. Hat die GSG da eine Entwicklung verschlafen? Hätte sie früher reagieren müssen?

Sagen wir, sie hätte früher reagieren können. Die GSG ist da vielleicht ein Spätaufsteher. Denn in der Tat ist in den vergangenen zehn Jahren der Bestand praktisch überhaupt nicht erweitert worden. Aber warum wurde hier nicht gebaut? Weil mehr darüber geredet worden ist, als es zu tun. Ich will aber keine Schuldzuweisungen verteilen, sondern nur sagen, dass die GSG sehr viel Energie hat. Die es gilt es, auf die Straße zu bringen. Das ist mein Job. Wir haben tolle Mitarbeiter mit viel Potenzial. Wir wollen nicht zurückschauen, sondern uns auf die Zukunft fokussieren. In dieser Stadt muss richtig etwas passieren. Und da braucht es Triebfedern wie die GSG, um Entwicklungen in Gang zu setzen und voranzutreiben. Dafür haben wir das Strategiepapier 4.0 ausgearbeitet.

4.0? Mir waren die Konzepte 1.0 bis 3.0 gar nicht bekannt.

Die gibt es auch nicht. Deshalb war das auch meine erste große Amtshandlung. 4.0 soll dabei heißen, dass wir in den kommenden zehn Jahren 600 neue Wohnungen bauen und damit unseren Bestand auf 4000 erweitern wollen. Das ist das Ziel, und es ist sehr sportlich. Wenn wir es schaffen, wäre es eine immense Leistung, die viel Geld kostet. Wir veranschlagen dafür ein Volumen von rund 85 Millionen Euro.

Ist das kein hohes Risiko?

Nein, überhaupt nicht. Die Häuser stehen ja dahinter. Und wenn wir in zehn Jahren 4000 Wohnungen haben, bin ich der festen Ansicht, dass wir die auch spielend vermieten können. Das ist keine Überreaktion. Zur Zeit ist der Immobilienmarkt vertrocknet, weil ganz lange nicht neu gebaut worden ist

Eins der laufenden Projekte: „Am Schlosspark“ baut die GSG 28 Wohnungen. Bis 2028 sollen insgesamt 600 neue Wohnungen entstehen. Fotos: Ulf Steffenfauseweh/fotodesign gegenlicht Foto: ulf

Haben Sie konkrete Vorstellungen, wo sie in der Stadt bauen wollen?

Ich kenne noch nicht alles so genau. Ich bin ja erst 200 Tage hier. Aber Torney ist zum Beispiel sehr interessant. Die GSG-Häuser dort sind älter geworden. Ich hab mit dem Ortsbeirat einen Rundgang gemacht, und wir sind an keinem Haus mit weniger als vier Stufen vor der Tür vorbeigekommen. Wenn ich da 60 bis 100 Wohnungen mit Versorgungssicherheit baue, sind die sofort voll. Und so funktioniert es praktisch überall. Wir müssen nur schauen, wo wir selbst Objekte haben, in denen die Bewohner mit den Häusern älter geworden sind. Denn die Menschen wollen gern in ihren Stadtteilen bleiben.

Gibt es in der Stadt die entsprechenden Baugrundstücke?

Ja, das ist in Neuwied nicht der begrenzende Faktor.

Es war zu hören, Sie hätten auch gern in der Innenstadt am Kreisel Elfriede-Seppi-Straße / Langendorfer Straße gebaut, wo jetzt ein privater Investor sein Konzept vorgestellt hat.

Das würden wir wirklich sehr gerne. Denn da kann man gutes Geld verdienen, und der Stadtrat muss dem Grundstücksgeschäft zustimmen. Soweit ich weiß, ist das noch nicht erfolgt, und es ist auch noch kein Bauantrag eingereicht worden. Aber angesichts dessen, was ich lesen konnte, scheinen die Pläne weit vorangetrieben zu sein.

Die Stadt hat sich daran gewöhnt, von der GSG jährlich 1,5 Millionen Euro Dividende zu bekommen. Ist das angesichts eines solchen Programms weiter möglich?

Es gibt noch mehr Maßnahmen, die im Strategiepapier 4.0 vorgesehen sind. Wir müssen auch weiter Aufwand betreiben und wollen am Ende weniger an nicht vermietbaren Wohnungen im Bestand haben. Hinzu kommen die Kindergärten. Alles zusammengerechnet stehen im Programm rund 177 Millionen Euro. Eine Dividendenausschüttung ist dabei in der Tat nicht mehr vorgesehen. Das ist gegenüber dem Aufsichtsrat auch so kommuniziert. Und ich denke, dass es für Neuwied gut investiertes Geld ist. Wir machen uns jetzt auf und wollen viel tun. Wir wollen sichtbare Impulse nach innen und außen setzen und damit auch andere animieren. Nehmen wir die Innenstadt: Die können wir nicht allein auf Vordermann bringen. Aber wir wollen dabei sein, wollen aktiver, tatkräftiger Partner der Entwicklung sein und zeigen, dass Neuwied in Bewegung ist.

Wie reagieren Ihre Mitarbeiter auf diese Ankündigungen?

Toll! Ich bin wirklich angetan von den Mitarbeitern. Die Leute haben etwas auf dem Kasten. Manche sagen mir zwar, dass sie sich so fühlen, als seien sie von der Postkutsche in einen Ferrari umgestiegen, wobei ich finde, dass wir eher im Tesla sitzen wollen. Meine Aufgabe ist es dabei, die Straße so zu bereiten, dass die Räder wieder greifen können. Die Energie ist da. Und die vorgegebenen Ziele motivieren die Mitarbeiter. Sie wollen ja viel lieber bauen, als zu reden. Sie sind mit Herzblut dabei.

Bevor sie kamen, gab es in der Politik eine breite Diskussion über die Ausrichtung der GSG, über die Frage, ob sie sich auf die Schaffung sozialen Wohnraums konzentrieren soll. Wie sollen die 600 neuen Wohnungen aussehen, die Sie bauen?

Das Ziel ist die Schaffung von Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung. Von daher wollen wir in allen Bereichen und Größenordnungen aktiv werden. Es geht dabei nicht um Gewinnmaximierung. Aber wir wollen das Geldverdienen nicht nur den anderen überlassen. Wir wollen auch für Besserverdienende bauen, um damit die Möglichkeiten zu haben, Geringverdiener zu unterstützen. Nach der derzeitigen Förderkulisse in Rheinland-Pfalz, die, wie ich ausdrücklich sagen möchte, nicht schlecht ist, müssen wir auch in gehobenen Wohnraum investieren.

Können Sie das am praktischen Beispiel konkretisieren?

Ja. Wir bauen zum Beispiel auf dem Gelände der ehemaligen Engerser Wandplattenfabrik. Da werden wir einen Anteil von 38 Prozent Sozialwohnungen haben. Damit erreichen wir so eben, dass es sich trägt. Aber Geld verdienen wir damit nicht. Das können wir auf dem Heddesdorfer Berg, wo wir freie Wohnungen bauen. Mit einer Null können wir nicht überleben. Wir brauchen Geld, um zu investieren, um weiter zu bauen. Und wir wollen ja richtig bauen.

Das Gelände der ehemaligen Wandplattenfabrik in Engers: Hier will die GSG ebenfalls bauen – auch Sozialwohnungen. Archiv

Foto: Jörg Niebergall

Für welchen Mietpreis können Sie denn bauen, um Gewinn zu erzielen? Und was bekommen sie bei Sozialwohnungen?

Die Fördermiete liegt derzeit bei 5,11 Euro pro Quadratmeter. Dafür bekommen wir beim Bau natürlich noch die Förderung des Landes [die umgerechnet circa 1 Euro pro Quadratmeter ausmacht, Anmerk. der Redaktion]. Ab wann wir Geld verdienen, liegt natürlich auch an den Grundstückspreisen. Da gibt es innerhalb des Neuwieder Stadtgebietes Unterschiede um ein Mehrfaches, zum Beispiel zwischen dem Heddesdorfer Berg und dem Wandplattenfabrikgelände. Aber wir rechnen, dass wir bei den aktuellen Baupreisen mindestens 8,50 Euro Miete pro Quadratmeter brauchen.

Sind die Baupreise in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen? Und können sie als städtische Tochter zu den gleichen Konditionen bauen wie Unternehmen aus der freien Wirtschaft?

Die Preise sind gestiegen, aber nicht verrückt. Die Entwicklung liegt nur wenig über der Inflation. Und wir sind eine GmbH. Das ist ein großer Pluspunkt, denn wir können ebenso handeln wie ein privater Bauherr. Da haben wir die gleichen Chancen. Wir müssen nur in einigen Bereichen schneller werden.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel liegen wir beim Leerstand etwas zu hoch. Ein Schlüssel für unsere künftige Arbeit ist es, die Wohnungen schneller an den Mann zu bekommen. Derzeit brauchen wir vom Auszug bis zur fertigen Vollsanierung ungefähr sechs Monate. Das will ich auf 30 Tage reduzieren.

Und wie?

Wir müssen schneller regieren. Bislang nimmt die Wohnbewirtschaftung die Kündigung eines Mieters entgegen und wartet geduldig auf den Auszug. Dann fährt ein Techniker heraus und schaut sich den Sanierungsbedarf an. Das kann doch viel früher passieren. Wir wollen ein System, bei dem wir die Sanierungen sehr frühzeitig nach außen vergeben. Aktuell stehen 60 Wohnungen leer, die in saniertem Zustand vermietbar wären. Das klingt nicht so viel, ist es aber. Das sind 2 Prozent unseres Bestandes. Da verlieren wir viel Geld. Wenn ich das hochrechne, komme ich auf 260.000 Euro im Jahr – an reinen Einnahmen.

Kommen wir zur angedachten Verwaltungsreform. Halten sie es für eine sinnvolle Überlegung, dass die GSG das städtische Immobilienmanagement übernehmen soll?

Es gibt noch sehr viele offene Punkte. Aber es kann auf jeden Fall sinnvoll sein. Als GmbH können wir freier verwalten, die Stadt stößt oft an Richtlinien. Versuchen sie zur Zeit mal als Stadt, einen Architekten einzustellen. Das wird ihnen sehr schwer fallen. Denn als Architekt wollen sie ja bauen dürfen. Nehmen wir das Beispiel der Marktstraße, die die Stadt erfolglos ausgeschrieben hat. Sie war da gezwungen, viele Vorgaben zu machen. Und da suchen sich die Unternehmer, die derzeit volle Auftragsbücher haben, natürlich lieber andere Betätigungsfelder. Von daher unterstütze ich die Grundidee der Reform. Aber es gibt Grenzen.

Was heißt das?

Wir können als GSG wegen der steuerlichen Last nicht das Eigentum an den Immobilien übernehmen. Das Management ist dagegen möglich. Das würden wir hinbekommen, wenn bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Vor allem brauchen wir ein Mieter-Vermieter-Verhältnis mit klaren Zielvorgaben.

Machen wir es bitte konkret: Nehmen wir an, die GSG übernimmt die Grundschulen. Wie sähe das praktisch aus?

Das Schulamt würde die Schulen dann von der GSG mieten. Und wenn es sagt, dass die Toiletten saniert werden sollen, dann können wir das umsetzen. Wir sagen dann vorher aber auch, was das kostet, wie die Miete dadurch steigt. Wenn die Stadt sagt, dass sie an jeder Schule einen eigenen Hausmeister haben will, dann geht das. Aber es kostet halt Geld. Das gesamte Grundstück mit Gebäuden und Außenanlagen würde von der GSG betrieben: Von der Reinigung über die Wartung, den Hausmeister und den Winterdienst kommt alles aus einer Hand. Investitionen und Sanierungen können geplant, beschlossen und umgesetzt werden. Das ist so heute nicht der Fall weil es kein Mieter-Vermieter-Verhältnis gibt. Die Dinge gehen über zu viele Tische es gibt zu viele Schnittstellen. Das ganze System des Immobilienmanagement bei der Stadt ist reformbedürftig.

Kritiker könnten ihnen vorwerfen, dass das neoliberal klingt, der Blick nur auf betriebswirtschaftliche Zahlen gerichtet wird.

Das ist aber so nicht. Keinesfalls. Man sieht mit dem Modell nur, wo investiert wird und was der Betrieb kostet. Erst so entsteht ein Denkprozess, der dazu führt, dass manche Wünsche reduziert, aber schnell und qualitativ erfüllt werden. Ich habe in Bielefeld sieben Jahre lang einen äußerst großen Immobilienbetrieb mit 600 Personen geleitet. Das Ganze läuft. Es geht darum, ein Serviceprodukt zu liefern. Wenn sie privat zur Miete wohnen, erwarten sie auch, dass der Vermieter reagiert. Und genau diesen Service kann ich Schulimmobilien auch zukommen lassen.

Kommen wir von den Schulen zu den Kindergärten. Wie steht es um das Kita-Ausbauprogramm?

Programm? Ich hab keine Liste bekommen. Ich weiß nur, dass wir mehr Plätze brauchen. Aber es ist niemand auf mich zugekommen und hat gesagt: hier, hier und hier. Vielleicht ist das auch der kurzen Zeit geschuldet, die ich erst in Neuwied bin. Aber da müssen alle ihre Hausaufgaben machen. Und bei den Projekten, die in der Pipeline waren, mussten erst einmal die Bremsklötze weg.

Hat die Umsetzung der Neubauten und Erweiterungen aus ihrer Sicht bisher zu lang gedauert?

Definitiv. Wir müssen schneller werden. Da hat sich die Politik auch viel zu kleinteilig mit befasst. Das kenne ich aus Bielefeld so nicht. Ich kann mit einem klaren Plan leben. Wenn die Politik – und da kann sie auch gern ihre Ortsbeiräte mitnehmen – sagt, dass sie in diesem und jenem Stadtteil neue Kitas braucht, ist das völlig in Ordnung. Aber dann liegt die Ausführung bei uns. Ich bin hier der Geschäftsführer. Das ist eine ganz einfache Sache. Wir müssen ein Grundstück kaufen und dafür einen Bauplan entwerfen können, ohne mit der Verwaltung Grundstücks-Tetris zu spielen. Am Ende lege ich dann einen Vorschlag vor, der auch vom Aufsichtsrat abgelehnt werden kann. Das ist für die Politik nicht leicht, aber ich habe das Gefühl, dass der Wille zur Veränderung wirklich da ist.

Das Gespräch führte Ulf Steffenfauseweh.