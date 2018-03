Grundsteinlegung in Kleinmaischeid vor 60 Jahren: Heiß diskutierter Kirchenneubau mit Verzögerung

Vor genau 60 Jahren wurde der Grundstein für die heutige Kleinmaischeider Kirche gelegt. Doch der Bau des neuen Gotteshauses mit dem Namen „St. Wendelinus“ war eigentlich schon viel früher geplant. Und auch kurz bevor es endlich so weit war, gab es noch heiße Diskussionen:

Kleinmaischeid. Vor genau 60 Jahren wurde der Grundstein für die heutige Kleinmaischeider Kirche gelegt. Doch der Bau des neuen Gotteshauses mit dem Namen „St. Wendelinus“ war eigentlich schon viel früher geplant. Und auch kurz bevor es endlich so weit war, gab es noch heiße Diskussionen:

Die Kleinmaischeider Kirchengeschichte beginnt schon vor mindestens 320 Jahren. Nachdem fast das ganze Dorf einem großen Brand zum Opfer gefallen war, errichteten die Bürger 1692 eine Kapelle zu Ehren des heiligen Antonius von Padua. Trotz einer Erneuerung im Jahr 1745 verfiel das Gebäude im Laufe der Jahre jedoch zusehends, sodass 1859 selbst die sonntäglichen Gottesdienste eingestellt werden mussten.

So verwundert es nicht, dass die Pfarrgemeinde 1911 ein Grundstück für einen Kirchenneubau erwarb. Doch der sollte zunächst nicht realisiert werden: Erst kam der Weltkrieg, dann die Inflation, und so wurden fast sämtliche Ersparnisse des Kapellenbauvereins vernichtete.

Wie Michael Jakob, bis 2010 Pastor in Großmaischeid, in seiner Chronik schreibt, wurde der Neubau erst 1948 wieder bei einer Bürgerversammlung aufgegriffen. Bevor jedoch begonnen werden konnte, gab es große Diskussionen um den Architektenentwurf. In einem Schreiben vom 10. Juni 1950 spricht sich beispielsweise Prof. Fritz Thoma, Vertrauensarchitekt des bischöflichen Generalvikariats, gegen die vorgeschlagene Gestaltung des frei stehenden Glockenturms aus: „Seine Eisenbeton-Erscheinung neben dem sonst ganz aus Schwemmstein errichteten Kirchlein ist nicht zwingend notwendig, nicht ganz überzeugend und wohl auch zu kostspielig, besonders wenn man berücksichtigt, dass Steinmaterial von den Ortseinwohnern selbst hergestellt wird“, urteilt der Fachmann aus Trier und fordert mit eleganter Wortwahl: „Sicher wird es dem Geschick des Architekten möglich sein, einen massiven Turm zu komponieren.“ Dieser erspare außerdem die kostspielige Treppenanlage, da für die seltenen Turmbesteigungen Leitern vollauf den Zweck erfüllten.

Prof. Thoma war nicht der einzige Kritiker. Auch aus dem Koblenzer Regierungspräsidium kamen deutliche Worte. Bei dem Entwurf handele es sich um eine „eigenwillige Bauidee“, heißt es in einem Schreiben an den Landrat in Neuwied. Bewusst moderne Gestaltungsabsichten seien zwar zu begrüßen, in der geplanten Form für die Landschaft des Westerwaldes jedoch bedenklich. So sei beispielsweise „der moderne Versuch, die Lichtfülle auf den Altar zu konzentrieren, anzuerkennen, insofern aber bedenklich, als das Hauptschiff keine ausreichende Belichtung hat“. Auch die „betonte Gegensätzlichkeit der großen Wandflächen im Material und die überdimensional angeordneten Fenster neben Lichtöffnungen kleinsten Ausmaßes“ wären „in der ländlichen Umgebung fehl am Platze“. Kurzum endet der Brief mit dem Satz: „Falls ein Antrag auf staatliche Unterstützung beabsichtigt ist, wäre eine grundlegende Überarbeitung erforderlich.“

Dem mussten sich die Architekten beugen. Sie legten einen deutlich veränderten Plan vor, der im Juni 1951 sowohl in Trier als auch Koblenz genehmigt wurde. Ungeachtet der Diskussionen hatte die Bevölkerung das Projekt „Kirchenneubau“ von Anfang an unterstützt. In den Akten des Pfarrarchivs ist dazu vermerkt: „Die Zivilgemeinde hat bisher schon 25 000 DM Zuschuss gegeben und ist auch bereit, für die Weiterführung des Baus weiter zu helfen.“

Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung fand so 1952 die Grundsteinlegung statt. Pfarrer Lauer würdigte in seiner Ansprache die Schwere der Aufgabe und die „opferwillige Zusammenarbeit“ aller Beteiligten. Auf der eingemauerten Gründungsurkunde war unter anderem vermerkt, dass das Gotteshaus unter dem Hauptpatronat des heiligen Wendelinus steht. Weitere Patrone sind der heilige Antonius von Padua und Antonius, der Eremit. Die weiteren Arbeiten verliefen nach der Grundsteinlegung vor 60 Jahren zügig. Und so konnte die neue Kirche schon im Juni 1953 feierlich eingesegnet werden. Der vorläufige Schlusspunkt einer langen Geschichte. (Ulf Steffenfauseweh)

(Dieser Artikel basiert auf den Beschreibungen von Pastor Michael Jakob in dem 2004 von der katholischen Pfarrgemeinde Großmaischeid herausgegebenem Buch: „Geschichte und Geschichten über 800 Jahre Pfarrgemeinde Großmaischeid“.)