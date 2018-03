Grippe oder nicht? Spielt meist keine Rolle

Verschnupfte Nasen und heisere Hälse sind momentan im Kreis Neuwied wieder weit verbreitet, in Arztpraxen tummeln sich die Erkältungskranken. Seit dem 2. Oktober, dem offiziellen Start der Grippesaison, sind im Kreis bereits 25 Grippefälle gemeldet worden. Die Zahl der Erkrankten im Kreis dürfte aber weit höher liegen. Das hat einen simplen Grund: Der Virus wird nicht zweifelsfrei nachgewiesen.

Schnupfen, Husten, Heiserkeit – auch im Kreis Neuwied leiden derzeit viele Menschen unter Erkältungssymptomen.

Foto: dpa

„In der Arztpraxis macht das keinen großen Unterschied, ob es sich um die Grippe handelt oder nicht“, erklärt Anja Meurer, Obfrau der Kreisärzteschaft Neuwied. Selbst wenn der Kranke die Grippe hat – die beiden zur Behandlung der echten Influenza zugelassenen Medikamente beeinflussen „weder die Schwere noch die Krankheitsdauer wesentlich“. Ein Einsatz ist deshalb laut Meurer selten medizinisch zu begründen.

Kaum Zeit, Behandlung zu starten

Hinzu kommt, dass die Behandlung mit den besagten Medikamenten innerhalb von zwei Tagen begonnen werden muss: „Für die wenigen Patienten, die in diesem Zeitfenster schon einen Arzt aufsuchen, bleibt also keine Zeit, weitere Untersuchungen abzuwarten.“ Es gebe zwar Influenza-Schnelltests, diese seien allerdings keine Kassenleistung und mit rund 20 Prozent an Fehldiagnosen behaftet. „Beim berechtigten Verdacht auf eine Grippeerkrankung behandelt man, wenn die Verkürzung der Krankheitsdauer um knapp einen Tag eine Rolle spielen sollte“, sagt Meurer.

Entscheidend kann die Diagnose zum Beispiel bei immungeschwächten Menschen sein. Oder um eine bakterielle Erkrankung zweifelsfrei auszuschließen und auf die Behandlung mit (weiteren) Antibiotika zu verzichten. Neben Influenza gibt es jedoch auch noch eine ganze Reihe anderer Viren, die nachgewiesen werden können.

Grippe trotz leichter Symptome

Die Grippe kann im schlimmsten Fall zwar tödlich enden, aber nicht bei jedem Infizierten ist mit einem schweren Verlauf zu rechnen. Ganz im Gegenteil: „Bei wem eine Teilimmunität vorliegt oder wer eine gute Abwehr in dem Bereich hat, der zeigt gegebenenfalls nur ganz leichte Symptome“, berichtet Meurer. Die meisten Grippestämme ähneln vorherigen Wellen. Wer schon mal mit der Grippe zu kämpfen hatte, kommt in der Regel besser mit einer erneuten Infektion klar. Wenn der neue Virus sich allerdings sehr unterscheidet, kann die Grippe auch mal „so richtig zuschlagen“, sodass schwere Krankheitsverläufe zunehmen.

Laut Robert-Koch-Institut hat die Grippewelle-Saison 2017/2018 in der 52. Kalenderwoche begonnen und hält weiter an. Meurer betont: „Bei uns hält sich das Ganze noch in Grenzen. Wohl auch, weil es relativ warm ist.“ Sie erwartet den Gipfel der Welle für Karneval.