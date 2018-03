Gratis-WLAN-Zugänge sind im Kreis Neuwied rar

Wer als ausländischer Tourist mit seinem Smartphone in Linz unterwegs ist, befindet sich im WLAN-Himmel. Praktisch überall kann er sich in der Innenstadt in freie Hotspots einwählen und so ohne teure Roaminggebühren im Internet surfen. Toll – wäre hier nicht von Linz an der Donau die Rede. In der gleichnamigen rheinischen Partnerstadt und im Kreis Neuwied insgesamt gibt es diese Möglichkeit dagegen höchst selten.

Auf dem Luisenplatz in Neuwied gibt es keine freie WLAN-Verbindung, wohl aber im nahen T-Punkt. Foto: Jörg Niebergall

Kreis Neuwied. Wer als ausländischer Tourist mit seinem Smartphone in Linz unterwegs ist, befindet sich im WLAN-Himmel. Praktisch überall kann er sich in der Innenstadt in freie Hotspots einwählen und so ohne teure Roaminggebühren im Internet surfen. Toll – wäre hier nicht von Linz an der Donau die Rede. In der gleichnamigen rheinischen Partnerstadt und im Kreis Neuwied insgesamt gibt es diese Möglichkeit dagegen höchst selten.

Von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh

Die beliebte iPhone-App „JiWire Wi-Fi Finder“, in deren Datenbank 650 000 WLAN-Zugänge in 144 Ländern verzeichnet sind, findet in unserem Kreis nur eine Handvoll freier Zugänge: Zwei dieser „Hotspots“ sind einer amerikanischen Fast-Food-Kette geschuldet, die dies in ihren Restaurants im Neuwieder Industriegebiet und in Willroth anbietet, hinzu kommen der T-Punkt in der Neuwieder Fußgängerzone, die Lebensmittel-Bundesfachschule in Neuwied sowie das Hotel AdSion in Rheinbreitbach. Das war's.

„Wir haben an das Thema bislang einfach nicht gedacht“, gesteht Christoph Hoopmann, Geschäftsführer der Westerwald-Touristik, im Gespräch mit der RZ offen und ehrlich ein. „Aber es ist eine gute Idee, die wir aufgreifen werden“, ergänzt er und kündigt an: Die Frage, ob solche öffentlichen Hotspots wünschenswert sind, wird bei der nächsten Befragung der Mitgliedsbetriebe aufgenommen. Für ihn steht dabei fest – auch aus eigener Erfahrung (Hoopmann: „Ich weiß nicht, ob meine Tochter ohne diese Dinger noch lebensfähig ist. Ich glaub, die braucht die zum Atmen ...“) –, dass solche freien Zugänge aus Sicht des Tourismus „eine schöne Sache“ wären. Deshalb hätten einige Hotels auch immerhin Angebote, bei denen sich die Gäste mit einem an der Rezeption erhältlichen Passwort ins Netz einwählen können.

Auf der anderen Seite gibt er bei den gänzlich freien Angeboten zu bedenken, dass es sich um ein zweischneidiges Schwert handeln könnte: „Kostenloses WLAN werden alle wollen, zusätzliche Funkmasten nicht.“

Und wie sieht es in Linz am Rhein aus? Da muss Thomas Herschbach, Leiter der Tourist-Information, noch auf die beiden örtlichen Internetcafés verweisen. Allerdings nicht mehr lange. Denn, wie er betont, ist er mit seinen Kollegen dabei, die Onlineaktivitäten weiterzuentwickeln. „Wir sind uns der Bedeutung des Internets bewusst und am Zug der Zeit“, unterstreicht er. Deshalb sei auch angedacht, im Zuge der laufenden Umbaumaßnahmen der T-Info einen Hotspot einzurichten.

Aufgrund von Sicherheitsbedenken soll dieser aber nicht gänzlich freigegeben werden. Auch hier ist geplant, dass sich die Besucher kostenlos ein Passwort abholen und dann in der T-Info schnell und kostenfrei surfen können. Gehen sie heraus, bricht die Verbindung wieder ab.