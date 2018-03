Glück-gehabt-Verwarnung: Unkeler Ordnungsamt verteilt Neujahrsknöllchen

Aus unserem Archiv

Unkel

So manch ein Falschparker in der Verbandsgemeinde Unkel wird sich in der vergangenen Woche verwundert die Augen gerieben haben. Denn anstatt des üblichen Verwarnungsgelds muss der Parksünder nichts bezahlen und darf sich obendrein auch noch über Neujahrswünsche des Ordnungsamts freuen.