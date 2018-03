Gesundheitspolitik: Rüddel erwartet heute Konsens

Wenn dieser Tage die Große Koalition in Berlin ausgehandelt wird, ist der heimische Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel (CDU) an entscheidender Stelle dabei. Er gehört zu den Unterhändlern für die künftige Gesundheitspolitik – und erwartet, dass für dieses Feld im Laufe des heutigen Freitags Konsens hergestellt ist.

8000 neue Kräfte für die Pflege als Sofortmaßnahme wollen die Koalitionäre schaffen. Foto: dpa

Im RZ-Gespräch berichtet Rüddel, der dem Gesundheitsausschuss vorsitzen wird, von einer angenehmen Atmosphäre. „Es sitzen sich keine Kampfgruppen gegenüber“, so Rüddel. Der Windhagener berichtet von wichtigen Verhandlungserfolgen, die einem Paradigmenwechsel in der Pflegepolitik gleichkämen. Dass das Sofortprogramm für 8000 neue Fachkräfte von der Branche teils heftig kritisiert wurde, kann Rüddel nicht nachvollziehen. Vielmehr seien die 8000 neuen Stellen als eine erste Maßnahme zu verstehen, der weitere folgen würden, wenn die tatsächlichen Bedarfszahlen ermittelt seien. Die entsprechende Studie sei bereits in Auftrag gegeben. Als die drei zentralen Verhandlungserfolge benennt der CDU-Politiker die Trennung der Fallpauschale in Krankenhäusern, die künftig garantieren solle, dass das für die Pflege bestimmte Geld tatsächlich für die Pflege verwendet werde. „Außerdem schreiben wir den Krankenhäusern vor, wie viel Personal sie für eine bestimmte Bettenzahl mindestens vorhalten müssen. Das schafft Sicherheit für die Beschäftigten“, glaubt Rüddel. Zudem sei sichergestellt, dass die Kosten für eine bessere Personalausstattung nicht zulasten der Pflegebedürftigen gehe, sondern von den Pflegeversicherungen getragen werde.

Kein Gegenstand der Gespräche sei die Bürgerversicherung. „Wir waren uns einig, dass das auf anderer Ebene besprochen werden muss“, sagt Rüddel. Kernanliegen aller Versicherten sei ohnehin, dass die Wartezeiten für einen Termin beim Facharzt möglichst kurz sind. „Beim Weg dorthin gibt es manchmal verschiedene Ansichten“, sagt Rüddel, der davon spricht, dass Anreize geschaffen werden sollen, dass auch gesetzlich Versicherte künftig maximal vier Wochen auf einen Facharzttermin warten müssen. Ein Kompromiss gesucht werde dagegen noch für die Handhabe der Versandapotheken. Während die CDU diese kritisch sehe, will die SPD sie beibehalten. Ein Kompromiss könne sein, dass künftig ortsansässige Apotheken gestärkt werden, indem Ärzten erlaubt wird, auf Wunsch der Patienten Rezepte direkt an die Apotheken zu geben. „Vor allem im ländlichen Raum wie dem Westerwald wäre das eine Erleichterung für ältere Menschen, die sich den Weg zur Apotheke ersparen könnten“, sagt Rüddel. obi