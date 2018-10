Für die Westerwälder waren sie früher echte Lebensadern: Wo sich Erz durch den Boden zog, wurde auch danach gegraben. Wie die Oberhonnefelder in früheren Zeiten auf die Suche nach wertvollem Kupfer- und Eisenerz gingen, kann man sich jetzt rund um die Gemeinde anschauen – und dabei noch die schöne Landschaft erkunden: Am Samstag eröffneten die Oberhonnefelder ihren neuen Erzweg. Der zieht sich als Rundwanderweg in drei unterschiedlich langen Schleifen durch die Ortsteile und erläutert mit vielen Schildern, wie und wo die Jagd nach den Bodernschätzen einst vor sich ging.

„Die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach wollte ihre Wege optimieren und die Wegewarte konnten Vorschläge einbringen“, berichtet Wegewart Horst-Werner Lehnert. „In unserer Region lag da die Idee eines Themenweges rund ums Erz nahe.“ ...

Lesezeit für diesen Artikel (235 Wörter): 1 Minute, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.