Gerichtsentscheid steht aus: Müssen Bürger bei der Grundsteuer bluten?

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat sich mit einer Steuer beschäftigt, die zu den wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen zählt: der Grundsteuer. Allein die Stadt Neuwied nahm 2016 mehr als 10 Millionen Euro ein. Die von Besitzern von bebauten Grundstücken zu zahlende Abgabe steht laut Expertenmeinung auf verfassungswidrigen Füßen, wenngleich das Gericht das erst noch bestätigen muss. Die Signale aus Karlsruhe deuten jedoch darauf hin, dass die Bundesregierung bald eine Reform herbeiführen muss. Was das auch für die Bürger und die Kassen der Kommunen im Kreis Neuwied bedeutet, wollte die RZ von heimischen Fachleuten wissen.

Im Mittelpunkt steht der Einheitswert des Objektes, der sich an der Art des Grundstückes und der Bebauung orientiert. Problem: Die Werte stammen in den alten Bundesländern wie Rheinland-Pfalz noch aus dem Jahr 1965. Das wiederum führe, so die Kläger vor Gericht, zu Ungerechtigkeiten. Konkret sehen sie Wertverzerrungen bei den Einheitswerten innerhalb einer Gemeinde. So könne es sein, dass für ein neues Haus eine vielfach höhere Grundsteuer verlangt werde als für ein älteres in vergleichbarer Größe und Lage. Und: Die Kläger wollen künftig auch unbebaute Grundstücke von der Steuer betroffen sehen.

Sollten die höchsten Richter wie zu erwarten eine Neuregelung verfügen, ist aus Sicht der Steuerzahler nach einer Neubewertung rein formal mit einer höheren Belastung zu rechnen. Allerdings haben die Kommunen in Form des Gemeinde- und Städtebundes signalisiert, ihre Bürger nicht über die Grundsteuer schröpfen zu wollen. Das bestätigen auch die Finanzexperten in der Neuwieder Stadtverwaltung und im Rengsdorfer Rathaus auf RZ-Nachfrage. Thomas Schwade, Amtsleiter in Neuwied, sagt dazu: „Aus Sicht der Kommune ist ein bestimmtes Grundsteueraufkommen auch nach einer möglichen Reform der Grundsteuer wichtig. Unter dem jetzt im Haushalt kalkulierten Wert sollte es sicher nicht liegen.“ Fakt ist: Würden die Einheitswerte angehoben und würden die Kommunen ihre Steuerhebesätze unverändert lassen, führte das zu einer größeren Einnahme.

„Das liegt aber nicht im Interesse der Gemeinden. Sie wollen die Bürger nicht noch mehr belasten“, sagt neben Schwade auch Eckhard Henn, Finanzabteilungschef der größten Verbandsgemeinde im Kreis, Rengsdorf-Waldbreitbach. Beide erwarten deshalb, dass Stadt- und Gemeinderäte im Fall der Fälle die Hebesätze so anpassen, dass zwar genauso viel Geld in die Kassen fließt, die Bürger aber nicht zusätzlich dafür bluten müssen. Wenn die Gemeinden mehr Steuereinnahmen erzielen wollen oder müssen, dann nutzen sie in der Regel dafür lieber die Gewerbesteuer, sagt Henn und ergänzt: „Das hängt aber von der Zusammensetzung des Rates ab.“

Warum sich die Kommunen keinesfalls verschlechtern wollen, liegt auf der Hand: Es geht um Millionen: Die Stadt Neuwied nahm vor gut einem Jahr 2,6 Millionen Euro mehr über die Grundsteuer für bebaute Grundstücke ein als noch 2006. Das ist laut Thomas Schwade aber nur zum Teil auf Neubewertungen zurückzuführen, die bei jedem Anbau oder Neubau erfolgen. Vielmehr ist diese Entwicklung vor allem eine Folge der vom Stadtrat angehobenen Steuerhebesätze. Der Hebesatz für die sogenannte Grundsteuer B kletterte von 340 Prozent (2006) auf 420 Prozent (2016). Ob damit nach der Grundsteuerreform das Ende der Fahnenstange erreicht ist, bleibt abzuwarten.

Das gilt in vergleichbarer Form auch für die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach. Die soeben fusionierte Kommune rechnet für dieses Jahr mit eine Einnahme von insgesamt rund 2,5 Millionen Euro. Selbst im kleinen Datzeroth macht die Grundsteuer mit 27.000 Euro einen Betrag aus, auf den die Gemeinde nicht verzichten kann. Die meiste Grundsteuer floss 2017 in Rengsdorf (504.000 Euro).

Schwade und Henn weisen schließlich darauf hin, dass die Kommunen bei alledem nur den Steuerhebesatz festlegen. Alles rund um die Bewertung von bebauten Grundstücken liegt in der Hand des Finanzamtes. Einheitswert und Grundsteuermessbetrag legt die Behörde fest. Änderungen gibt es meist nur dann, wenn der Eigentümer eine Veränderung am Status vornimmt. Die Kommune multipliziert dann lediglich den übermittelten Messbetrag mit dem Hebesatz. Was im Reformfall in Sachen Neubewertungsaufwand auf das Finanzamt zukommt, lässt sich jetzt noch nicht absehen, heißt es mit Verweis auf eine wahrscheinlich mehrjährige Umsetzungsfrist.

