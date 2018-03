GEK-Prunksitzung: Engerser feiern sportlich und mit Überraschungen

Eine Erkältungswelle kann doch keine Jecken stoppen. Jedenfalls nicht in Engers: Da musste ein verschnupfter Sitzungspräsident Ansgar Schunkert zwar zu Beginn verkünden, dass einige krankheitsbedingte Ausfälle zu verkraften sind, die GEK präsentierte bei der Prunksitzung dennoch ein tolles fünfstündiges Programm – mit viel Sport und einigen Überraschungen. Und das war natürlich aus eigenen Kräften auf die Beine gestellt worden. Lediglich ein paar Tanzgruppen kamen aus der näheren Umgebung.

Dazu zählten die immer wieder gern gesehenen Funky Diamonds aus Irlich genauso wie „Fanta 10“ aus Mülhofen, die als ziemlich fitte Untote über die Bühne wirbelten. Das galt noch mehr für die 1. Mannschaft des TV Vallendar, die als Schneewittchen und die sieben Zwerge akrobatische Übungen am Barren zeigten. Die Rübenacher Schängelpänz präsentierten eine „Achterbahn der Gefühle“, die „Dancing Girls and Boys“ der GEK waren gleich in drei verschiedenen (Alters-)Formationen zu sehen und das „Männerballett“ zeigte in diesem Jahr eine erstaunlich auschoreografierte Vorstellung.

Eine echte Leistung, aber nicht die einzige: Auch bei den Sketchen ging es sportlich zu: Trieb Anja Weber noch lediglich ihr 15-jähriger Sohn – „zu klein zum Ausziehen, zu alt für die Babyklappe“ – den Schweiß auf die Stirn, so klagte Ute Müller in goldener Sporthose über den Gesundheitswahn der joggenden Generation 50plus. „Wir haben doch früher selbst beim Bügeln so oft gesoffen, dass ich heute beim Saufen bügeln will“, erinnerte sie sich an bessere Zeiten. Weinkönigin Michael(a) I. Schneider war dagegen als „Durchlaucht des Weinbudsche“ mit der Gegenwart ganz zufrieden.

Ein echte Überraschung war, dass Trainer Sascha Watzlawik die Oberliga-Mannschaft des FVE auf die Bühne führte und die Fußballer bewiesen, dass sie nicht nur mit dem Ball umgehen, sondern auch mit Löffeln Musik machen können.

GEK-Prunksitzung 2018, Teil II. 1 von 25 Besser als Brittney Spears: das Männerballett der GEK Foto: Ulf Steffenfauseweh 2 von 25 Besser als Brittney Spears: das Männerballett der GEK Foto: Ulf Steffenfauseweh 3 von 25 Die Schautanzgruppe der Dancing Girls and Boys Foto: Ulf Steffenfauseweh 4 von 25 Die Vallendarer Turner als Zwerge am Barren. Foto: Ulf Steffenfauseweh 5 von 25 Die Vallendarer Turner als Zwerge am Barren. Foto: Ulf Steffenfauseweh 6 von 25 Die Vallendarer Turner als Zwerge am Barren. Foto: Ulf Steffenfauseweh 7 von 25 Auch das Publikum ist toll verkleidet. Foto: Ulf Steffenfauseweh 8 von 25 Die Rübenacher Schängelpänz Foto: Ulf Steffenfauseweh 9 von 25 Mit ihrer Mimik immer wieder unübertroffen: Wolfgang Geil und Sabine Becker Hoffmann als Herbert und Hilde. Foto: Ulf Steffenfauseweh 10 von 25 Mit ihrer Mimik immer wieder unübertroffen: Wolfgang Geil und Sabine Becker Hoffmann als Herbert und Hilde. Foto: Ulf Steffenfauseweh 11 von 25 Anne Baugut und Gabi Korb Wambach hatten mit ihrem Kitchen-Climbing-Sketch die meisten Lacher des Abends auf ihrer Seite. Foto: Ulf Steffenfauseweh 12 von 25 Anne Baugut und Gabi Korb Wambach hatten mit ihrem Kitchen-Climbing-Sketch die meisten Lacher des Abends auf ihrer Seite. Foto: Ulf Steffenfauseweh 13 von 25 Anne Baugut und Gabi Korb Wambach hatten mit ihrem Kitchen-Climbing-Sketch die meisten Lacher des Abends auf ihrer Seite. Foto: Ulf Steffenfauseweh 14 von 25 Anne Baugut und Gabi Korb Wambach hatten mit ihrem Kitchen-Climbing-Sketch die meisten Lacher des Abends auf ihrer Seite. Foto: Ulf Steffenfauseweh 15 von 25 Weinkönigin Michaela I. (Schneider) vom Weinbudsche. Foto: Ulf Steffenfauseweh 16 von 25 Fanta 10 aus Mülhofen mit ihrem Tanz der Untoten. Foto: Ulf Steffenfauseweh 17 von 25 Fanta 10 aus Mülhofen mit ihrem Tanz der Untoten. Foto: Ulf Steffenfauseweh 18 von 25 Die mittlere Garde der Dancing Girls and Boys. Foto: Ulf Steffenfauseweh 19 von 25 Neu im Elferrat: Markus Petry und Andreas Hohenstein. Foto: Ulf Steffenfauseweh 20 von 25 21 von 25 Gerd Langer, vergangenes Jahr noch Prinz Gerd I., verabschiedet sich. Foto: Ulf Steffenfauseweh 22 von 25 GEK-Chef Ansgar Schunkert (Mitte) verabschiedete Maik Fischer, Gerd Langner, Herbert Michels und Harry Benzrath aus dem Elferrat. Foto: Ulf Steffenfauseweh 23 von 25 Das große Finale gegen 1 Uhr mit allen Mitwirkenden. Foto: Ulf Steffenfauseweh 24 von 25 Die große Garde der Dancing Girls and Boys Foto: Ulf Steffenfauseweh » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Die meisten Lacher des Abends bekam dann (die neue) Möhnen-Chefin Anne Baugut, die kommentierte, wie Gabi Korb Wambach als Meisterin der Hausfrauen-Trendsportart „Kitchen Climbing“ Wohnzimmermöbel bestieg und dabei teilweise gefährlich in der Schrankwand hing. Da mussten sich selbst Wolfgang Geil und Sabine Becker-Hoffmann anstrengen, das humoristische Niveau zu halten – was dem Duo dank seiner unübertroffenen Mimik aber gelang.

Etwas weniger heiter war dagegen die Verabschiedung von gleich vier Elferrats-Mitgliedern. Ex-GEK-Präsident Maik Fischer bekannte dabei offen, dass es „ein doofes Gefühl ist, zum letzten Mal oben auf der Bühne zu stehen“. Und Gerd Langer, im vergangenen Jahr noch strahlender Prinz, schüttelte zwar allen Ex-Kollegen freundlich die Hand, dass die von ihm angeführte GEK-Band, die in den vergangenen Jahren stets für viel Stimmung gesorgt hatte, dieses Jahr nicht auftrat, ließ dennoch tief blicken. Und dazu passte auch der spontane Appell von Elferrat Thomas „Buzze“ Haacke am Ende seines Vortrags in der Bütt: „Es wird seit Monaten nur gemotzt und sich das Maul zerrissen, was bei der GEK los ist. Wir müssen alle zusammenstehen und für den Engerser Karneval etwas machen“, forderte er und bekam dafür reichlich Applaus. Immerhin: Die Basis für die Zukunft ist gelegt. Mit „Matthias von der flotten Sohle“ und „Johanna von der tanzenden Querflöte“ gab es wieder ein strahlendes Kinderprinzenpaar, das mit seinem Hofstaat für beste Laune sorgte. „Ihr ward schon am Anfang gut, aber ihr werdet immer besser“, rief ihnen Schunkert begeistert zu.