Gefahrgutstrecke: Ausbau der L 275 lässt weiteres Jahr auf sich warten

Erst 2014 sollen die Bagger an der Serpentinenstrecke in Buchholz rollen

Löchrige Angelegenheit: Die L 275 bei Krautscheid zeichnet sich durch einen miserablen Straßenzustand aus.

Foto: Creativ

Buchholz. So lang wie Kaugummi zogen sich die Verhandlungen: Doch jetzt ist auch das letzte Grundstück zwischen Krautscheid verkauft, um mit den lange erwarteten Bauarbeiten an der maroden, kurvenreichen, engen und abschüssigen L 275 zwischen Buchholz und Krautscheid beginnen zu können. Margret Wallau, Ortsbürgermeisterin von Buchholz, bestätigte gestern Informationen der RZ. Mehr als vier Jahre hatten sich die Verkaufsgespräche mit Grundstückseigentümern in die Länge gezogen. „Uns ist zugesagt, dass 2013 mit dem Brückenbauwerk bei Johnson Controls begonnen wird“, sagte die Gemeindechefin.

Doch: Anstatt der Nachricht, dass die Bagger wegen des abgeschlossenen sogenannten Grunderwerbs nun schon früher rollen könnten, erreichte die Asbacher Verwaltung jetzt eine überraschende Auskunft. Statt 2013 ist das Projekt nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität erst frühestens für das Jahr 2014 vorgesehen.

Mit Vehemenz und Unterschriftenlisten setzten sich die Anwohner der Straße – nicht nur wegen der Löcher – für den schnellen Beginn der Bauarbeiten ein. Die kurvenreiche Straße nutzen nämlich nicht nur viele Autofahrer und Linienbusse, sondern auch eine zunehmende Zahl an Lastwagen (die RZ berichtete), die oftmals Gefahrgut geladen haben und sich auf der direkten Anfahrt zum Krautscheider Werk des Batterierecyclers Johnson Controls befinden.

Während das eine, nach derzeitigem Stand rund 2,1 Millionen Euro teure Projekt noch auf sich warten lässt, erwartet Wallau jedoch an anderer Stelle Bewegung: Sie habe die Zusage, dass im September die Bauarbeiten an der maroden L 275 zwischen Wahl und Rindhausen sowie der nicht minder ausbesserungswürdigen L 255 zwischen Griesenbach und Hurtenbach beginnen können – ebenfalls ein lang gehegtes Anliegen in Buchholz. „Da sind wir sehr dankbar“, sagte Wallau. Die zum Bauen günstige Witterung vorausgesetzt, sollen die Sanierungsarbeiten an beiden Landstraßen „noch in diesem Jahr abgeschlossen sein“, hofft die Christdemokratin.

Von unserem Redakteur Mario Quadt