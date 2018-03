Freude und Kritik: Im Leader-Prozess gibt es noch viel zu besprechen

Leader 2017 in der Region Rhein-Wied: Was hat es gebracht? An eine Bilanz wagte sich die Lokale Aktionsgruppe (LAG) bei ihrer Vollversammlung im Waldbreitbacher Hotel zur Post. Durchweg positiv fiel das Resümee nicht aus. Das komplizierte Verfahren, um an Fördergelder zu kommen, hat bei den Akteuren einige Fragezeichen hinterlassen. Dennoch verzeichnet das Programm auch Erfolge: Insbesondere die Gemeinde Hausen kann sich über eine satte Förderung für ihre Informations- und Aussichtsplattform am Malberg freuen.

Die Neugestaltung des Wiedbogens in Roßbach ist eines der Leader-Vorhaben in der Region Rhein-Wied. Archiv

Foto: Jörg Niebergall

Hinter Markus Siegler, Projektleiter im Regionalmanagement, liegt ein arbeitsreiches Jahr: „Wir haben über 60 Projektträgerberatungen mit vielen Handlungsfeldern durchgeführt“, bilanzierte er in seinem Sachstandsbericht. Insbesondere haben ehrenamtliche Bürgerprojekte von den Leader-Geldern profitiert: Sieben Initiativen aus den beteiligten Verbandsgemeinden Unkel, Linz am Rhein, Bad Hönningen und der alten VG Waldbreitbach haben zusammen 13.000 Euro erhalten, eine weitere Förderrunde wird wahrscheinlich in diesem Jahr anstehen. Gerade in Arbeit ist ein gemeinsamer Heimatmuseumsführer für die Region, für den rund 11.000 Euro EU-Fördermittel fließen werden.

Bei den Großprojekten war es der Hausener Aussichtsturm am Malberg, der das Jahr 2017 geprägt hat: Rund 288.000 Euro soll das Gesamtprojekt für die Plattform über dem Malbergsee kosten, 216.000 Euro davon steuert die EU aus ihren Fördertöpfen bei.

Weitere Vorhaben sind schon in Planung: Die Liste umfasst die Konzeption eines Regionalprofils und eines E-Mobilität-Profils für die LAG Rhein-Wied, aber auch Kooperationen mit den Nachbarregionen. So ist ein geotouristisches Entwicklungskonzept mit der Raiffeisen-Region vorgesehen und zusammen mit der LAG Rhein-Eifel soll eine Machbarkeitsstudie für eine Erlebnisfähre in Auftrag gegeben werden.

Aber auch Projekte innerhalb der beteiligten Verbandsgemeinden stehen auf der Agenda: Die Stadt Linz am Rhein hat vor, ein interaktives Touristenkommunikationssystem zu erarbeiten, während die Gemeinde Roßbach an der Umgestaltung des Wiedbogens feilt. Außerdem wird es in der Verbandsgemeinde Unkel ein Jugend-Graffitiprojekt geben.

Für alle geplanten Vorhaben zusammen sind EU-Fördermittel von rund 193.000 Euro zu erwarten. Dass es angesichts vieler Vorschriften und Regularien nicht so einfach ist, an solche Gelder heranzukommen, haben die Leader-Aktiven inzwischen schon erfahren: „Viele Ideen sind in dem komplizierten Werk Leader versickert“, resümierten die Teilnehmer der Vollversammlung. „Viele sind enttäuscht nach Hause gegangen, und es wird nicht einfach sein, die Akteure erneut zu begeistern.“

Damit kommt viel Arbeit auf den neuen LAG-Vorsitzenden zu: Turnusmäßig übernahm der Linzer Bürgermeister Hans-Günter Fischer den Vorsitz von seinem Unkeler Amtskollegen Karsten Fehr. „Haben Sie Vertrauen in uns“, warb Fischer bei der Vollversammlung für das Programm. „Leader ist auch ein Diskussionsprozess und wir müssen einiges weiter besprechen.“

Und wie geht es in der Leader-Region Rhein-Wied weiter? Die dritte Förderrunde ist bereits eingeläutet: Noch bis Ende Februar sind öffentliche, gemeinnützige und private Träger aufgerufen, ihre Projektanträge beim Regionalmanagement einzureichen. Zur Verfügung stehen 370.000 Euro an Fördermitteln der EU und 75.000 Euro an Landesgeldern. Allerdings können nur Projekte aus vorgegeben Handlungsfeldern bezuschuss werden, nämlich Wohnen, Leben und Arbeiten, Tourismus und Kultur, Kulturlandschaft und Biodiversität sowie Regionale Identität und soziales Miteinander.

Nähere Infos dazu und zur LAG Rhein-Wied gibt es im Internet: http://www.region-rhein-wied.de

Von unserer Mitarbeiterin Angela Göbler