Förderprogramm "Starke Kommunen – Starkes Land": Zweite Runde eingeläutet

Nachdem die Verbandsgemeinde Linz bereits an der ersten Runde der Zukunftsinitiative „Starke Kommunen – Starkes Land“(SKSL) teilgenommen und die von der Landesregierung gestartete Strategie für eine demografiefeste Kommunalpolitik mit umgesetzt hat, ist sie auch dieses Mal wieder mit im Boot.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz haben gemeinsam mit den Bürgermeistern der teilnehmenden Kommunen die zweite Runde von SKSL eingeläutet.

Foto: Bildquelle Staatskanzlei/Alexander Sell

Rückblick: Zu Beginn des Jahres 2014 hatten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz die Initiative ins Leben gerufen, um gemeinsam mit damals 13 Verbandsgemeinden für zwei Jahre zu erproben, wie interkommunale Zusammenarbeit praktisch funktionieren und wie Akteure vor Ort verstärkt in Entwicklungsprojekte eingebunden werden können. Aus den Prozessverläufen vor Ort sollten neue Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Förderpolitik und Instrumente einer demografiefesten Kommunalentwicklung gewonnen werden. Mit der zweiten SKSL-Runde hat das Innenministerium nunmehr Gemeinden aus einem Modellraum im Süden und einem im nördlichen Rheinland-Pfalz entlang des Rheins berücksichtigt, die in den kommenden Jahren gemeinsam weitere Strukturen und Projekte auf den Weg bringen werden. Der Modellraum im Süden des Landes befasst sich dabei mit dem Thema „Stadt-Umland-Kooperation“ und der entlang des Rheins mit dem Thema „Städtenetze“. Das Land Rheinland-Pfalz will dieses „Städtenetz“ mit 855.000 Euro unterstützen. Dies entspricht einem Fördersatz von 90 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten. Zusätzlich werden die Kommunen von dem Fachplanungsbüro Sweco aus Koblenz begleitet.

Nun fand in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei in Mainz die offizielle Auftaktveranstaltung zur zweiten Runde der Zukunftsinitiative SKSL statt. Damit fiel seitens des Landes der offizielle Startschuss mit dem Ziel, gute Lebensbedingungen in den Städten und Gemeinden in ganz Rheinland-Pfalz zu garantieren, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer als auch Innenminister Roger Lewentz in ihren Ansprachen erklärten.