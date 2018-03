Flut stellt Pendler auf Geduldsprobe: B 42 Richtung Linz ist gesperrt

Die Scheitelwelle des aktuellen Hochwassers ist unterwegs und wird die Region laut Prognose wohl am frühen Samstagmorgen zwischen 1 und 3 Uhr erreichen, bei einem erwarteten Höchststand von 7,85 Metern am Pegel Andernach aber kaum größere Schäden anrichten.

Schon am Donnerstagmittag schwappt der Rhein in Linz langsam, aber sicher auf die B 42.

Handfeste Konsequenzen der Flut bekamen gestern wie üblich als Erste die Pendler auf der B 42 zu spüren. In Linz sowie später auch in Leubsdorf, Kasbach und Erpel wurde die Bundesstraße überflutet und ist zwischen Erpel und Bad Hönningen bis auf Weiteres gesperrt. Auf der L 252 zwischen Kretzhaus und Bruchhausen staute sich deshalb gestern Nachmittag der Berufsverkehr. Auch der Betrieb der Autofähre Linz–Kripp ist eingestellt, während die Fähre zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig noch bis zu einem Stand von 7,80 Meter unterwegs ist.

In Linz, wo seit Mittwochabend die Befehlstelle im Feuerwehrgerätehaus ständig besetzt ist, stehen neben der B 42 mittlerweile auch der Burgplatz, der Bahnhofsplatz sowie die Straße „Am Gestade“ und die Linzhausenstraße unter Wasser. Betroffen sind rund 30 Häuser, darunter zwei Mehrfamilienhäuser und ein Hotel. Lediglich in Habachtstellung war gestern die Feuerwehr Bad Hönningen, die sich an den überfluteten Rheinanlagen ein Bild von der Situation machte. Ein Aufbau von Gerüsten in der Rheinallee ist hier erst bei einem Pegelstand von 8,10 Metern vorgesehen, der vermutlich nicht erreicht wird. Die Linzer Alice-Salomon-Schule hat wegen des Hochwassers ihren Tag der offenen Tür abgesagt, der ursprünglich für diesen Samstag, 27. Januar, geplant war. Als neuen Termin gibt die Schule nun Samstag, 17. Februar, 10 bis 14 Uhr an.

