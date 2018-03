Finanzlage angespannt: Gemeinde bleibt ohne Hilfe in Schuldenfalle

Die Finanzlage in Niederbreitbach bleibt auch 2018 angespannt. „Vom Fehlbetrag kommen wir derzeit einfach nicht weg“, sagt Ortsbürgermeister Bruno Hoffmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Belastungen sind schlicht höher als die Einnahmen. Am Ende dieses Teufelskreislaufs stehen Kredite, die den Schuldenstand in die Höhe treiben. Der Rat gab dem Etat dennoch grünes Licht.

Nach der Generalsanierung außen kommt das Dorfgemeinschaftshaus in Niederbreitbach frisch und modern daher. Die Sanierung des Umkleide- und Sanitärtraktes im Gebäude läuft in diesem Jahr weiter.

Foto: Ralf Grün

Mit einem Defizit von rund 154.000 Euro geht die Gemeinde in dieses Haushaltsjahr, wie immer in der Hoffnung, dass sich das Ergebnis zwölf Monate später noch verbessert darstellt. „Unser Problem sind die kurzfristigen Kredite für das laufende Verwaltungsgeschäft“, sagt Hoffmann. 2014 sei es letztmals gelungen, die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 200.000 Euro nach unten zu fahren. Seither steigt der Schuldenberg wieder an.

Ein Klagelied hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung trotzdem nicht angestimmt. Schließlich hat das Gremium auch eine positive Entwicklungen zur Kenntnis genommen. So verminderte sich die an die Verbandsgemeinde zu zahlende Umlage aufgrund spürbar. Aufgrund der Fusion zahlen wir 146.250 Euro weniger Umlage“, so Hoffmann. Insgesamt „fährt“ Niederbreitbach infolge des Zusammenschlusses sogar um 193.000 Euro günstiger als vorher. Der Grund dafür liegt im solidarischen System für die Finanzierung des Wiedtalbades. Kritisch merkt Hoffmann jedoch an, dass das Minus für das Bad in Hausen inzwischen bei 640.000 Euro liegt.

Erfreulich ist auch: Die Steuerkraft der Gemeinde steigt von 630 Euro je Einwohner im Vorjahr auf prognostizierte 665 Euro. Dabei erwartet die Kommune vor allem bei der Einkommensteuer einen Zuwachs um 64.000 auf dann 742.000 Euro. Mit einer Einnahme von 80.000 Euro spielt die Gewerbesteuer in Niederbreitbach eher eine untergeordnete Rolle.

Trotz aller Schwierigkeiten wird weiter investiert. Größtes Vorhaben ist die fortlaufende Generalsanierung des Dorfgemeinschaftshauses mit insgesamt 570.000 Euro. Die Erschließung des Neubaugebietes „Auf der Helden“ für 80.000 Euro wäre auch noch zu nennen. Dessen ungeachtet wächst der Schuldenberg weiter an: Die Kassenkrediten summieren sich bis Ende 2018 wahrscheinlich auf 1,1 Millionen Euro. Ebenso hoch sind die Verbindlichkeiten aus den Investitionskrediten prognostiziert.

Von unserem Redakteur Ralf Grün