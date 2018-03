Feuerwehrball: Brandschützer erhalten viel Lob bei Jahresrückblick in Erpel

Gleich zu Beginn des Jahres hat die Freiwillige Feuerwehr Erpel zum Feuerwehrball in das Bürgerhaus von Erpel eingeladen. Am Samstagabend blickten die Kameraden zurück auf zahlreiche Einsatz-, Übungs- und Arbeitsstunden zum Wohle der Allgemeinheit. Stellvertretend für den Verbandsgemeindebürgermeister Karsten Fehr führte die Beigeordnete Dr. Gisela Born-Siebicke zusammen mit Erpels Wehrführer Ernst Eich Verpflichtungen, Beförderungen und Ehrungen durch.

Beim Feuerwehrball im Bürgerhaus wurden einige Kameraden verpflichtet, befördert beziehungsweise geehrt.

Foto: Simone Schwamborn

Im voll besetzten Bürgerhaus, in dem Ortsbürgermeister, Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Unkel mit ihren jeweiligen Wehrführern und Vertreter Erpeler Ortsvereine zusammenkamen, dankte Eich den Erpeler Feuerwehrkameraden für ihr Engagement sowie den Erpeler Ortsvereinen, der Gemeinde und den benachbarten Feuerwehren für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Jede Gemeinschaft sei darauf angewiesen, dass Menschen sich für diese einsetzten, sagte dann Born-Siebicke in ihrer Rede. „Das tun Sie, liebe Feuerwehrleute, unspektakulär, das tun Sie im ehrenamtlichen Einsatz und zum Wohle der Bürgerschaft. Ein herzliches Dankeschön für Ihren unermüdlichen Einsatz in allen Gefahrenlagen, für Ihre Tatkraft, Umsichtigkeit und Schnelligkeit.“ Die Erpeler Feuerwehr rückte im vergangenen Jahr 15-mal aus, genauer zu neun Brandeinsätzen und sechs Hilfeleistungen. Insgesamt hatten die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde 108 Einsätze in 2017. „Hinter diesen nüchternen Zahlen steht auch eine Vielzahl von Übungen, Schulungen und Bereitschaftsdiensten“, betonte Born-Siebicke. Die Beigeordnete verpflichtete Laszlo Kremer, Pascal Middel und Stefan Middel als Feuerwehrangehörige. Stefan Middel wurde dann zum Hauptfeuerwehrmann, Alexander Alscheid, Niklas Brandenburg, Michael Maur zum Feuerwehrmann, Felix Weber zum Hauptlöschmeister und Tobias Simon zum Oberfeuerwehrmann befördert. Karl Dieter Wambach erhielt das Silberne Feuerwehrzeichen für 25 Jahre aktive Tätigkeit in der Erpeler Wehr. Horst Peter Stockhausen und Franz Zimmermann wurden aus dem aktiven Feuerwehrdienst verabschiedet. Glückwünsche erhielt auch Erpels Wehrführer. Unter dessen Mitwirkung seien unter anderem der Steigerturm renoviert, der Bauhof in eine Bootshalle umgebaut und zwei neue Fahrzeuge angeschafft worden.

Ortsbürgermeisterin Cilly Adenauer bekundete ihre Hochachtung für die Arbeit der Erpeler Rettungskräfte. So flott diese bei Ertönen der Sirene am Feuerwehrgerätehaus eintreffen, sei dies schon olympiaverdächtig.

Von unserer Mitarbeiterin Simone Schwamborn