Bei der Feierstunde zum 50-jährigen Bestehen der Kinderklinik im St.-Elisabeth-Krankenhaus Neuwied ging es vor allem darum, Danke zu sagen – an Mitarbeiter, Wegbegleiter und Wegbereiter. Wie eng das Zusammengehörigkeitsgefühl ist, zeigte sich beim Blick in die Zuschauerreihen, die besetzt waren mit Menschen, die in den vergangenen fünf Jahrzehnten ihren Beitrag zum Funktionieren der Klinik geleistet hatten. Sei es Günter Merschbächer, Geschäftsführer der Marienhaus Holding GmbH, Maria Heine, Vorstandsmitglied der Marienhaus Stiftung, Chefarzt Dr. Michael Ehlen oder auch Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: Viele nutzen die Gelegenheit, um das positive Wirken der Mitarbeiter und Ärzte zu unterstreichen. Dr. Karl Gellissen, der rund 30 Jahre lang als Chefarzt die Kinderklinik leitete, ließ es sich nicht nehmen, vielen Mitarbeitern namentlich zu danken. Das Publikum dankte auch ihm mit stehenden Ovationen für seinen Einsatz.

Doch nicht nur die Kinderklinik hatte Grund zum Feiern, auch der Förderverein Sonnenschein kann auf 15 Jahre zurückblicken. „Ein Förderverein funktioniert nicht von allein, man muss die Menschen immer wieder ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.