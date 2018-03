Fachbüro beauftragt: Linz steigt ins Projekt "Digitale Stadt" ein

Das Vorhaben in Linz, für die Bunte Stadt eine unverwechselbare und einheitliche Identität (Corporate Identity) zu entwickeln, ist einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Das Büro Dierichsweiler aus Mainz soll damit beauftragt werden, den Linzern bei der Ausschreibung der Maßnahmen für die Corporate Identity inklusive Webauftritt und Printdesign beratend und begleitend zur Seite zu stehen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Foto: Sabine Nitsch

Neben dem Erstellen der Ausschreibungsunterlagen sowie Beratung und Empfehlung bei Bieterfragen gibt es darüber hinaus unter anderem Treffen und zwei Workshop-Tage, in denen erarbeitet werden soll, welche Ziele der Stadt Linz umgesetzt werden. In der Stadtratssitzung unterstrich Jan-Erik Burkard (CDU) daher die Wichtigkeit der Workshops. Diese Analysephase sei ein großer wichtiger Teil für die Konzeption. Das sieht auch Stadtbürgermeister Hans Georg Faust so. „Die, die den Ausschreibungstext formulieren, müssen wissen, wo wir hinwollen“, sagte er.

Burkard berichtete zudem von einem ersten Termin mit dem Büro, bei dem die Mitarbeiter bereits intensiv ins Thema eingearbeitet waren. Auch zwischenmenschlich habe es gut funktioniert, meinte Burkard im Hinblick darauf, dass die Linzer – allen voran Citymanagerin Karin Wessel und Tourist-Chefin Daniela Maier – mit dem Büro zusammenarbeiten würden. „Dierichsweiler hat diese Arbeit auch schon für andere Städte gemacht“, verwies Burkard auf die Erfahrung des Büros. Den Preis für das Gesamtpaket bezeichnete er als „unschlagbar“.

Rund 11.500 Euro lässt sich die Stadt diese Hilfe kosten. Hintergrund: „Bei dem Thema handelt es sich um eine relativ unendliche Geschichte“, sagte Faust und erinnerte daran, dass schon vor geraumer Zeit drei Büros für die Gestaltung der Homepage der Stadt beauftragt worden waren. „Wir sollten das Ganze jetzt professionell angehen und professionell ausschreiben“, betonte er.

Ähnlich sieht das Bruno Hoppen (CDU). „Als Laie oder Viertelprofi kann man bei diesem Thema nichts reißen. Da müssen Fachleute rangezogen werden“, sagte der CDU-Mann. Das machte auch Anja Birrenbach (Bündnis 90/Die Grünen) in der Stadtratssitzung klar. Ein Büro zu beauftragen, die Ausschreibung zu formulieren, sei notwendig, weil die Verwaltung auf diesem Gebiet keine Erfahrung habe. Da die Fachagentur gefunden sei, könne jetzt endlich der Startschuss fallen, um professionell in die Entscheidungsstufen hineinzukommen, führte sie aus.

„Es ist wichtig, dass wir mit dem Konzept richtig anfangen“, meinte Michael Rücker (CDU). Da könne er es nur begrüßen, dass der Punkt jetzt angegangen werde.

Auch Dieter Lehmann, Vorsitzender der SPD-Fraktion, sieht in der Auftragsvergabe den Einstieg in die Umsetzung des Projekts der digitalen Stadt. „11.500 Euro auszugeben um auszuschreiben, ist nur zu rechtfertigen, wenn wirklich Gutes dabei herauskommt“, betonte er aber auch.

Von unserer Redakteurin Silke Müller