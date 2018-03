Expansion: W+D übernimmt weiteren Maschinenbauer

Winkler + Dünnebier (W + D) bleibt auf Wachstumskurs. Statt der Katastrophennachrichten zu Anfang des Jahrtausends gibt es jetzt die nächste Erfolgsmeldung: Das Neuwieder Traditionsunternehmen übernimmt die Bicma Hygiene Technologie GmbH aus Mayen.

Hand drauf: Die Bicma-Gründer Lothar Geiger (links) und Thomas Spurzem besiegeln mit W+D-Chef Frank Eichhorn (rechts) die Übernahme. ⋌

Foto: W+D

Deren 85 Mitarbeiter erhalten eine Beschäftigungsgarantie, wie Geschäftsführer Frank Eichhorn im Gespräch mit der RZ betont. „Es erfüllt uns mit Stolz, die Erfolgsgeschichte von Bicma weiterzuschreiben Wir wollen auf dem vorhandenen soliden Fundament des Unternehmens weiter aufbauen und werden von dem großen technologischen Know-how profitieren“, ist er sicher.

Zum 1. Januar 2017 hatte W+D bereits die Verantwortung für die Firma „F. L. Smithe“ übernommen hat, die bis dahin zu einem Schwesterunternehmen innerhalb des Barry-Wehmiller-Konzern gehörte. Im April war dann die Übernahme des US-Mitbewerbers Halm Industries gefolgt.

Der neuerliche Kauf soll den Neuwieder Maschinenbauer breiter und ausbalancierter aufstellen: Die Mayener sind zum einen beim Absatz weniger nordamerikalastig. „In den USA läuft es schon seit einiger Zeit sehr gut, trotzdem ist es immer gefährlich, wenn man von einer Region strategisch abhängig ist“, weiß Eichhorn. Zum anderen lag der Schwerpunkt von W+D in jüngerer Zeit stark auf der Briefumschlagproduktion (Mailing). Mit der Bicma-Übernahme werden die Aktivitäten im Bereich „Hygiene“ gestärkt. „Wir waren in diesem Feld schon aktiv, sind aber 2003 ausgestiegen, zumindest was den Markt der neuen Maschinen betrifft“, berichtet der Geschäftsführer. Stattdessen hatten sich die Neuwieder – „sehr erfolgreich“, wie Eichhorn betont – auf den Servicebereich beschränkt. Das heißt: Die bestehenden Maschinen wurden für die Produktion neuer Produkte angepasst und umgebaut.

Bicma ist in beiden Bereichen aktiv und hat sehr gut gefüllte Auftragsbücher. Das liege auch daran, dass der Markt der Hygieneartikel – gemeint sind hier vor allem Einlagen und Windeln für Babys wie Erwachsene – „modern, interessant und wachsend“ ist. „Produkte wie Inkontinenzeinlagen, die es früher nur in der Apotheke gab, findet man heute groß beworben in jedem Supermarkt“, sagt der W+D-Chef.

Bei der Bicma hat man sich „bewusst und nach langer Prüfung“ für die Übernahme durch W+D entschieden, heißt es in einem Rundschreiben, mit dem das Unternehmen gestern seine Geschäftspartner über den Vorgang informiert hat. Für W+D habe gesprochen, dass die Bicma mit derselben Philosophie wie bisher weitergeführt wird. „So konnten wir diesem Käufer ohne Einschränkung unser Lebenswerk übergeben“, schreiben die beiden Geschäftsführer Thomas Spurzem und Lothar Geiger.

Eichhorn ergänzt, dass die Bicma aktuell an einer Wachstumsschwelle angelangt ist. „Den nächsten Schritt können wir besser zusammengehen“, ist er sicher und verweist in diesem Zusammenhang auch auf den Mutterkonzern Barry-Wehmiller: „Unser Eigentümer hilft uns massiv bei unserem Wachstumskurs“, sagt er dankbar.

In Mayen soll der Betrieb nach der Übernahme weiterlaufen wie bisher. „Alle Mitarbeiter werden selbstverständlich übernommen“, heißt es in dem Rundschreiben. Änderungen kommen indes auf die beiden Gründer Thomas Spurzem und Lothar Geiger zu. Während Spurzem künftig zusammen mit Eichhorn die Geschäftsführung verantwortet, wird der 72-jährige Geiger in den Ruhestand gehen. Er bleibt dem Haus aber in beratender Funktion erhalten.