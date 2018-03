Etat beschlossen: Sportplatz erhält ein neues Gesicht

Der erste Blick in den Kasbach-Ohlenberger Etatplan für 2018 offenbart noch nicht, dass die Gemeinde auf einem guten Weg ist. Denn die Prognose lautet, dass sie mit einem Minus von 121.000 Euro das Haushaltsjahr 2018 abschließen wird. Der zweite Blick ins Zahlenwerk zeigt jedoch, dass dieses Minus durch Rücklagen in Höhe von rund 415.000 Euro gedeckt ist. Will heißen: Neue Schulden muss Kasbach-Ohlenberg 2018 nicht aufnehmen, obwohl etliche Investitionen anstehen. „Auch wenn wir keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, sieht es so gut aus wie nie“, brachte Ortsbürgermeister Frank Becker in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Lage auf den Punkt. Die Ratsmitglieder verabschiedeten den Haushalt ohne jegliche Diskussion einstimmig.

Der Sportplatz in Kasbach-Ohlenberg soll in diesem Jahr neu gestaltet werden.

Foto: Sabine Nitsch

Zuvor erläuterte Becker die Eckdaten. Die Steuern in der kleinen Gemeinde sprudeln. Insgesamt rechnet Kasbach-Ohlenberg mit Mehreinnahmen von 96.000 Euro, sodass sich die Höhe insgesamt auf 1,4 Millionen beläuft. Becker kann sich trotzdem nicht Hände reiben und über den Geldsegen freuen. „In der Summe zahlen wir etwa 97.000 Euro mehr an Umlagen, sodass es jetzt fast 845.000 Euro sind, die an die Verbandsgemeinde, den Kreis, für die Grundschule und an Gewerbesteuerumlage abfließen. Das Geld ist schon weg, da haben wir noch nichts ausgegeben“, bemängelte er. Kein Wunder, dass der Haushalt nicht ausgeglichen sei. Die freie Finanzspitze zeige außerdem, was der Gemeinde zur Verfügung steht. „Wir haben danach im Grund kein Geld für Investitionen“, machte der Ortschef deutlich. „Den Haushaltausgleich kriegen wir auch so nicht mehr hin. Wir sind wegen der Pflichtausgaben und der Umlagen total gedrückt. Wer weiß, was die Landesregierung noch für Ideen entwickelt, wie wir unser Geld auszugeben haben“, sagte Becker, der trotzdem positiv in die Zukunft blickt. „Der Fehlbetrag im Haushaltsansatz erschreckt zwar, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass es letztlich deutlich besser geworden ist als prognostiziert. Auch dieser Haushalt wird wahrscheinlich doch noch mit einem Plus abschließen“, meinte er.

Dabei will die Gemeinde in diesem Jahr rund 350.000 Euro investieren. „Wir haben in den vergangenen fünf Jahren den Haushalt konsolidiert und kaum investiert“, erläuterte der Gemeindechef. In der hohen Investitionssumme sind auch 155.000 Euro enthalten, die 2017 nicht ausgegeben und ins Haushaltsjahr 2018 übertragen wurden.

Etwa 130.000 Euro kann die Gemeinde an Zuschüssen erwarten. In diesem Jahr steht unter anderem die Neugestaltung des Sportplatzes auf der To-do-Liste. 150.000 Euro werden dafür veranschlagt. 12.000 Euro stehen für das Dorferneuerungskonzept bereit und 15.000 Euro für die Anlage von Bestattungsbäumen auf den Friedhöfen in den Ortsteilen Kasbach und Ohlenberg. Trotz der Investitionen werden Schulden weiter abgebaut, kündigte Becker an. Der Schuldenstand sinkt um rund 26.000 Euro auf 207.694 Euro zum Ende des Jahres.

Von unserer Reporterin Sabine Nitsch