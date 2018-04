Sehr vielseitig startet der Kunst- und Kulturkreis Erpel – ad Erpelle – in die diesjährige Spielzeit. Als Erstes wird der Tunnel zur Musikbühne: „Tunnelblick auf Elvis“ heißt es am Freitag, 11. Mai, um 19.30 Uhr mit der bekannten Band Sam Cheanz & The Blue Denims. Die Elvis Presley Memorial Show ist ein ungemein tief greifendes Format, dem sich die Jungs rund um Sam Cheanz verschrieben haben. Diese Show konzentriert sich auf mehr als nur die Lieder des begnadeten Entertainers aus Tupelo, Mississippi. Vielmehr vermag die Show durch ihr empathisches Entertainment, das Publikum auf eine echte Reise in diese Zeit mitzunehmen: Geschichte, Weltpolitik, Gesellschaft – alle Feinheiten, die es braucht, um ein komplettes Bild zusammenzustellen, werden berücksichtigt. Und so bekommt der Kult etwas weniger Futter und die reelle Ausnahmeerscheinung von Elvis Presley eine lebhafte, begreifbare Tiefe. Rund zwei Stunden wird Sam Cheanz sein Publikum mit dem Mythos Elvis Presley fesseln und dabei immer wieder dessen Klassiker präsentieren.

Das übliche Programm besteht aus allem, was in dieser Zeit Rang und Namen hatte: Eddie Cochran, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Richie Valens und viele anderen ...

