Erfolg bei Gottschalk: Carina aus Raubach freut sich auf ihren Helferhund

Sie hat zwar nicht den ersten Platz gemacht, aber eine Gewinnerin ist Carina trotzdem: Die Zehnjährige aus Raubach, die im Rollstuhl sitzt und nicht sprechen kann, wird einen Therapiehund bekommen, der dem kleinen Mädchen durch den Alltag helfen und ihr in vielen Situationen zur Seite stehen kann. Möglich macht es ein dicker Zuschuss von Showmaster Thomas Gottschalk.

Carina aus Raubach bekommt ihren Helferhund. Allerdings erst in circa zwei Jahren, weil das Tier bis dahin speziell auf ihre Bedürfnisse hin ausgebildet wird. Foto: Angela Göbler

Raubach. Sie hat zwar nicht den ersten Platz gemacht, aber eine Gewinnerin ist Carina trotzdem: Die Zehnjährige aus Raubach, die im Rollstuhl sitzt und nicht sprechen kann, wird einen Therapiehund bekommen, der dem kleinen Mädchen durch den Alltag helfen und ihr in vielen Situationen zur Seite stehen kann. Möglich macht es ein dicker Zuschuss von Showmaster Thomas Gottschalk.

Von unserer Mitarbeiterin Angela Göbler

Gottschalk präsentierte in den letzten Shows seiner inzwischen eingestellten ARD-Sendung „Gottschalk live“ Herzenswünsche. In der anschließenden Online-Abstimmung kam Carina auf Rang Vier – und bekommt dafür 23 000 Euro für ihren Helferhund.

„Eigentlich gar nicht schlecht dafür, dass ich nur eine E-Mail geschrieben habe“, freut sich Carinas Nachbarin Nicole Schmidt. Sie hatte sich an die Redaktion gewandt und war auch mit dem Wunsch des kleinen Mädchens im Gepäck nach Berlin zur Aufzeichnung gereist. 500 Euro gab es allein fürs Dabeisein, 2500 Euro für den Tagessieg im Zuschauervoting und 20 000 Euro für den vierten Platz in der Gesamtabstimmung – unter dem Strich genug für einen Helferhund für die Zehnjährige.

Und einige Einzelspenden von Menschen aus der Region, die dem kleinen Mädchen helfen wollen, sind auch noch eingegangen: „Das freut uns besonders und wir möchten uns von Herzen dafür bedanken“, betont Carinas Mama Sandra Bonn.

Schnell gehen wird es aber dennoch nicht, Carina muss noch ein wenig auf ihren vierbeinigen Freund warten: Seine Ausbildung kann bis zu zwei Jahren in Anspruch nehmen. Außerdem ist Carina mit ihren zehn Jahren noch zu jung, um mit dem Tier richtig agieren zu können. Noch ein bis zwei Jahre zu warten, hat ein Hundetrainer, der auch die Ausbildung des Helferhundes übernehmen könnte, den Bonns ans Herz gelegt. Den Kontakt zum „Teamcanin“ in Löffingen im Schwarzwald hat die Familie über das Gottschalk-Team bekommen und die Hundeschule schon in den Sommerferien für eine Beratung besucht.

„Carinas Möglichkeiten sind jetzt einfach noch zu eingeschränkt, um mit dem Hund viel machen zu können“, weiß ihre Mutter nun. Da das kleine Mädchen nicht sprechen kann, müsste die Verständigung mit dem Vierbeiner über Gesten oder Blickkontakt erfolgen, vielleicht auch über Carinas Sprachcomputer, mit dem die junge Raubacherin aber noch in der Übungsphase ist. Ihr Helferhund würde ohnehin speziell für ihren Bedarf ausgebildet: So hätte Carina wenig davon, wenn das Tier für sie Schubladen oder Schränke öffnen könnte, weil ihr die Motorik fehlt, einen Gegenstand herausnehmen oder hineinlegen zu können. Dafür braucht sie einen Begleiter, der mit ihr spielt, ihr Türen öffnet und sie vor allem im Straßenverkehr begleitet, wo Carina sich allein fürchtet.

Im Herbst wollen die Bonns auf jeden Fall eine Woche in der Schwarzwälder Hundeschule verbringen und mit Carina testen, wie sie mit den Hunden zurechtkommt, wenn sie ständig um sie sind. Die Geduld, bis sie ihren eigenen pelzigen Helfer hat, wird die Kleine dann sicher leichter aufbringen.