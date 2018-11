Zum Schauplatz eines Kampfs um Kunstfreiheit ist die Linzer Stadthalle am Sonntag geworden. Stein des Anstoßes war eine Zeichnung des türkischstämmigen Künstlers Ali Zülfikar, die in der Ausstellung des neuen Kunstvereins Klio gezeigt werden sollte. Das Werk setzt sich kritisch mit der Person des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auseinander, was die türkische Generalkonsulin in Mainz, Sibel Müderrisoglu, zu einer Intervention bei der Stadt Linz veranlasste.

Stadtchef Hans Georg Faust entschied daraufhin, das Bild vorerst nicht zu zeigen, was der Künstler, seine Mitaussteller und Besucher der Vernissage am Sonntag als Zensur werteten, gegen die sie ... Stadtchef Hans Georg Faust entschied daraufhin, das Bild vorerst nicht zu zeigen, was der Künstler, seine Mitaussteller und Besucher der Vernissage am Sonntag als Zensur werteten, gegen die sie ...

Lesezeit für diesen Artikel (725 Wörter): 3 Minuten, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.