Mehr als 100 Selbsthilfegruppen gibt es in Stadt und Kreis Neuwied, und 19 davon waren jetzt ins Foyer des Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth gekommen, um sich und ihre Arbeit beim 22. Selbsthilfegruppentag in der Deichstadt vorzustellen. Organisiert von der Neuwieder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (Nekis) stand der Selbsthilfegruppentag unter dem Motto „Einer für Alle, Alle für Einen“, und dieser Leitsatz zog sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung. Dies betonte auch Jens Arbeiter, Koordinator der Nekis und Hauptorganisator des Selbsthilfegruppentags: „Das Gespräch mit Menschen, die in derselben Situation sind, ist eine große Stütze während und nach einer Erkrankung.“ So finde man durch die Gemeinschaft nicht selten den Weg zurück ins Leben. Dieser Aussage schloss sich auch Landrat Achim Hallerbach an, der die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen hatte: „Selbsthilfegruppen fungieren als Ergänzung des rein medizinischen Bereichs, sie sind eine wichtige Säule des gesellschaftlichen Miteinanders.“

Vertreten waren Selbsthilfegruppen unter anderem zu den Themen Adipositas, Parkinson, Borderline und Schlafapnoe. Und die Liste ließe sich noch problemlos verlängern. So wurden allein in diesem Jahr sieben neue Gruppen ...

Lesezeit für diesen Artikel (241 Wörter): 1 Minute, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.