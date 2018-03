Eigentümerwechsel: Reitanlage wird jetzt privat betrieben

Die Reitanlage in Dierdorf hat einen neuen Eigentümer. Der Zucht-, Reiter- und Fahrverein verkaufte Reithalle, Pensionsställe und das Wohnhaus an die Familie Badét, die zuvor in Bad Honnef ansässig war und die Reitanlage nun privat betreibt. Nicht nur der Reiterverein ist mit der Lösung zufrieden, auch die Stadt Dierdorf begrüßt den Einstieg der Familie. Denn mit der Übertragung von zuvor städtischen Flächen ist die Stadt am Gelingen des Betreibermodells beteiligt gewesen.

Maxim Badét (Mitte) ist neue Eigentümer der Reitanlage in Dierdorf. Verantwortliche des Reitervereins und der Stadt freut das.

Foto: Ralf Grün

Von 1993 bis 2005 war die Reitanlage verpachtet. Als der Pächter aus dem Vertrag ausgestiegen ist, übernahm der Verein den Betrieb. Jedoch war damals schon klar, dass das keine ideale Dauerlösung sein kann. „Deshalb haben wir versucht, die Anlage zu vermarkten“, sagt Vorsitzende Gabriela Endl. Dabei fuhr der Verein zweigleisig. Zum einen gingen die Verantwortlichen auf die Suche nach einem neuen Pächter, zum anderen boten sie die Reitanlage aber auch zum Verkauf an.

Dass man sich mit Familie Badét einigen konnte, begreift neben den Vereinsverantwortlichen auch die Stadtspitze als Glücksfall. Dazu Gabriela Endl: „Sie erschien uns als die geeignete Betreiberin.“ Ein Satz, den auch Stadtbürgermeister Thomas Vis unterstreichen kann: „Die Familie Badét hat den Stadtrat von ihrem Konzept überzeugt. Uns als Stadt liegt sehr viel daran, das die Anlage in professionelle Hände gegeben wird.“

Maxim Badét ist voll auf zufrieden mit der Anlage in Dierdorf. Die Stallgröße hält er angesichts der zur Verfügung stehenden Wiesen drum herum für gut dimensioniert: „Die Kapazität ließe sich von 40 noch auf 50 Plätze ausbauen, aber das ist schon gut so, wie es ist.“ Als mittelfristiges Ziel strebt er eine größere Reithalle an. „Eine Führanlage und Zäune um die Wiesen sind ebenfalls wünschenswert.“ Doch zunächst einmal gelte es, den Betrieb ins Laufen zu bringen und: „Das Wichtigste sind gut gepflegte, gesunde Pferde, ohne die alle Veränderungen nichts wert sind.“

Betreiber und Reiterverein haben auf der Basis einer wechselseitigen Nutzungsvereinbarung ein vertrauensvolles Miteinander vereinbart. Heißt: Der Verein ist unverändert wesentlicher Bestandteil des Lebens auf der Reitanlage auf Brückrachdorfer Gebiet. So hat er die Reitplätze von der Stadt übernommen, die auch Badét nutzen kann. Und der Verein organisiert unverändert sein Dressur- und Springfestival (3. bis 5. August).

Laut Maxim Badét, der mit 24 Jahren kurz vor dem Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft steht, verfolgen die neuen Betreiber daneben auch eigene Ziele: „Ich habe in Bad Honnef eine kleine Zucht angefangen, die ich in Dierdorf ausbauen möchte“, sagt der Chef. Daneben gibt Badét als Reitlehrer auch Reitunterricht für Kinder und Jugendliche. „Das halte ich im Hinblick auf den Nachwuchs für diesen wunderbaren Sport für sehr wichtig, zumal immer mehr Reitschulen schließen.“ Was das Reiterstübchen betrifft, das derzeit nur dem internen Betrieb offen steht, sagt er: „Später soll es hier auch wieder Publikumsverkehr geben.“ Ein Satz, den Ortsvorsteher Thomas Kreten gerne hört: „Das Reiterstübchen war die einzige Wirtschaft in Brückrachdorf und liegt zudem günstig am Rundwanderweg.“

Davon abgesehen plant Maxim Badét als neuer Sportwart der Dierdorfer Reiter nicht nur das Vereinsturnier mit, sondern will auch eigene Veranstaltungen etablieren. So soll es ein nationales und ein internationales Studentenreitturnier (20. bis 23. September) geben.

