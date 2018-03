Drei gereifte Rebenfeger schuften für Naturalienlohn im Weinberg

Genussmenschen mit Silberhaar pachten eine Steilhanglage in Leutesdorf

Pause mit Panoramablick: Winzer Gotthard Emmerich (2. von rechts) kredenzt Wilhelm Schumacher (von links), Knut Krumholz und Hans Voigt einen guten Tropfen nach getaner Arbeit in Leutesdorf.

Foto: Jörg Niebergall

Leutesdorf. Alles muss erst einmal reifen: Guter Wein im Winzerkeller etwa oder eine fixe Idee, sie benötigen ein wenig Zeit bis zur Reife. Nicht anders verhält es sich beim Geistesblitz von Knut Krumholz (70), Wilhelm Schumacher (68) und Hans Voigt (67). Die drei Neuwieder Freunde haben mindestens zwei Dinge gemeinsam: Sie sind Genussmenschen, die ein gutes Glas Wein aus heimischen Lagen zu schätzen wissen, und die Zeit hat ihr Haar silbern gefärbt. Beide Dinge, die Aussicht, das Rentenalter erreicht zu haben, und den Hang zum Wein, hat das gereifte Trio veranlasst, einen Weinberg in Leutesdorf zu pachten. Der „Deal“ mit Winzer Gotthard Emmerich ist schnell erklärt: Das Trio hegt, pflegt und erntet die Trauben, Emmerich vergütet die Arbeit in Naturalien.

„Wir behandeln die Reben wie unsere eigenen Kinder“, sagt Unternehmer Knut Krumholz über die Arbeit im Weinberg. Drei Jahre ist es her, dass er aus dem operativen Geschäft der Sportgeschäfte, die seinen Namen tragen, ausstieg. Aus einem kleinen elterlichen Laden in Neuwied formte er ein erfolgreiches Sportgeschäft, an dessen vier Standorten 150 Mitarbeitern auf mehr als 6000 Quadratmeter Verkaufsfläche tätig sind. Jetzt hört Krumholz – wie seine beiden Mitstreiter – aufmerksam zu, wenn Emmerich erklärt, was im 626 Quadratmeter großen Steilhang zu tun ist, um reichen Ertrag zu erwirtschaften.

Rebenfeger nennt sich das Trio. Wann sie ihre Reben mit Panoramablick auf Leutesdorf, den Rhein und Geysir bearbeiten, liegt nicht in der Hand der drei Ruheständler: „Die Natur gibt den Takt vor – nicht der Urlaubskalender“, meint Emmerich. „Man muss rausgehen, wenn der Berg es verlangt.“

Alles, was nicht maschinell zu erledigen ist, gehört zu ihrem Tätigkeitsprofil. „Gotthard hat uns den Einstieg als Hilfswinzer einfach gemacht“, erklärt Hans Voigt und fügt hinzu: „Wir haben einfach brav gemacht, was er gesagt hat.“ Aus seiner Zeit bei der früheren Bezirksregierung rührt Voigts Spitzname – „Herr des Wassers“. Apropos Wasser: Ein Aquarell, das Voigt selbst malte, dient als unverwechselbare Vorlage fürs Weinflaschenetikett der Rebenfeger. 2011 konnten sie die erste kleine Ernte einfahren. 2012, so hoffen sie, fällt der Ertrag höher aus.

Mit gelegentlichem Vorbeischauen nach Lust und Laune gibt sich Emmerich nicht zufrieden. Der Schweiß rinnt in Strömen, wenn etwa die Reben auf Drähte geheftet werden. „Die Handarbeit bei der Lese ist das Schönste“, berichtet Wilhelm Schumacher. „Bei uns dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber dafür haben wir den Genussfaktor“, findet Voigt. Denn nach der Arbeit kommt der mitgebrachte Klapptisch inklusive Stühlen zum Einsatz. Verschnaufen bei Wein, Knabberei und viel Bewegung in frischer Luft. „Es ist schon eine Größenordnung, da muss schlagkräftig gearbeitet werden“, meint Emmerich. Seine Rechnung lautet: „17-mal im Jahr geht es an den Weinstock, in den Keller 15-mal, bis der Wein in der Flasche verkorkt ist“, sagt er und wagt einen Blick in die Kristallkugel: „Derzeit wachsen die Trauben gut, die Feuchtigkeit von oben ist ein Segen“, findet der Winzer, dessen Familie seit 1651 Weinbau betreibt. „Und wenn vor der Lese noch lange und kräftig die Sonne scheint, gibt es einen guten Jahrgang.“

Von unserm Redakteur Mario Quadt