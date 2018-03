Drängeln und Co.: Aggressivität im Straßenverkehr nimmt deutlich zu

Drängeln, Beleidigen oder Behindern – all das ist Experten zufolge immer häufiger im Straßenverkehr zu beobachten. Insbesondere auf Autobahnen kommt es zunehmend zu „aggressivem Verhalten“, wie der frühere Generalbundesanwalt Kay Nehm kürzlich beim 56. Verkehrsgerichtstag feststellte. Eine Nachfrage bei der hiesigen Polizei hat ergeben, dass die A 3 dabei keine Ausnahme bildet.

Im Jahr 2017 wurden auf der A 3 im Bereich des Landkreises Neuwied insgesamt 39 Nötigung im Straßenverkehr als Straftaten angezeigt. „Die Bekämpfung des aggressiven Fahrverhaltens ist eine der Hauptaufgaben der Polizeiautobahnstation im Rahmen der Verkehrsunfallbekämpfung“, erklärt der Dienststellenleiter der Polizeiautobahnstation Montabaur, Gerhard Bast. Ein wesentliches Instrument dafür ist der Einsatz des Provida-Fahrzeugs. Mit dessen Hilfe werden neben Geschwindigkeitsverstößen auch Hauptunfallursachen dokumentiert und geahndet (Abstand, falsches Überholen, Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot).

Auch im Rahmen stationärer Kontrollen und des täglichen Streifendienstes haben die Polizisten ein Auge auf Drängler und andere Fahrsünder. Das gilt auch für die Tätigkeiten auf Bundes- und Kreisstraßen. Allerdings kommen dort Verstöße wesentlich seltener vor, beziehungsweise werden seltener gemeldet. Die Polizeidirektion Neuwied weist in diesem Zusammenhang jedoch auch auf die kurze Löschfrist derartiger Vorgänge hin, sodass nicht sicher gesagt werden kann, wie viele Autofahrer sich im vergangenen Jahr über das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer beschwert haben.

Anwälte haben Beleidungsfälle auf dem Tisch

Dass dies aber durchaus häufiger vorkommt, weiß der Neuwieder Jurist Michael Proca zu berichten. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und hat regelmäßig mit Fällen zu tun, in denen Klienten der Nötigung oder der Beleidigung beschuldigt werden. „Man merkt schon, dass es eine ansteigende Tendenz bei aggressiven Handlungen im Straßenverkehr gibt.“ Er erklärt sich das mit der gestiegenen Autodichte auf den Straßen, Termindruck und Ablenkungen. „Es ist schnell mal passiert, dass jemand es übersieht, wenn die Ampel grün wird, weil er am Handy eben noch eine Nachricht an seine Liebste schickt“, sagt Proca.

Wer jedoch in solch einer oder einer ähnlichen Situation die Fassung verliert und jemandem den Mittelfinger zeigt, dem kann eine Anzeige wegen Beleidigung im Straßenverkehr drohen. Allerdings, so gibt Proca zu bedenken, sollte das Opfer ein guter Beobachter sein: „Wer Erfolg haben will, muss eine gute Zeugenaussage machen und Täter sowie Situation konkret beschreiben können.“ Doch selbst dann werde das Verfahren oft eingestellt – es sei denn, bei dem Beschuldigten lägen schon mehrere Einträge dieser Art vor. Im ungünstigsten Fall erwartet ihn dann eine Strafe in Höhe von einem Nettogehalt.

Anders sieht es bei Nötigung oder Gefährdung des Straßenverkehrs aus. Wer drängelt, die Lichthupe betätigt oder mit seinem Verhalten gefährliche Situationen provoziert, dem drohen hohe Strafen und der Entzug der Fahrerlaubnis.