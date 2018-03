Domizil in Jungeroth wird erweitert: Wehrleute haben künftig mehr Platz

Die für den nördlichsten Löschbezirk im Kreis Neuwied zuständige Freiwillige Feuerwehr Krautscheid erhält einen Anbau für ihr Feuerwehrhaus im Buchholzer Ortsteil Jungeroth. Mehr als 630.000 Euro investiert die Verbandsgemeinde Asbach in die Erweiterung. Bis zum Sommer entstehen hinter dem bestehenden Gebäude neben dem Bürgerhaus neue Umkleiden und Toiletten, jeweils eigene für männliche und weibliche Feuerwehrleute sowie eine Werkstatt mit Schlauchtrocknungsanlage.

Eines der größten laufenden Bauprojekte der VG Asbach wird in Jungeroth umgesetzt. Das Feuerwehrhaus der Einheit Krautscheid erhält für mehr als 630.000 Euro einen Anbau.

Foto: Michael Fenstermacher

„Wir bringen damit das Gebäude auf den neuesten Standard nach den Vorgaben der Landesfeuerwehrschule“, erklärt Bürgermeister Michael Christ, der die Wehren in der Verbandsgemeinde insgesamt auf einem guten Ausrüstungsstand sieht. Auch mit der ADD ist die Maßnahme abgesprochen. „Der Rohbau steht bereits, und auch die Fenster sind drin. Derzeit sind wir dabei, die Heizung zu installieren“, berichtet Verwaltungsmitarbeiter Ulrich Neifer. Es bleibe allerdings noch einiges zu tun. So müssen unter anderem noch Wasserleitungen installiert sowie zunächst Estrich und später Fliesen verlegt werden, ehe die Baufirmen mit der Inneinrichtung beginnen können. Hinter dem ursprünglichen Zeitplan, der eine Fertigstellung bis Ende Mai vorgesehen hatte, liege das Projekt einige Wochen zurück, so Neifer. „Wir hoffen, dass wir bis Juli oder August fertig werden“, erklärt er.

Die Feuerwehr Krautscheid ist für den nördlichen Teil der Ortsgemeinde Buchholz mit den Orten um Kölsch-Büllesbach zuständig. Zum Löschbezirk gehört auch der Industriepark Mendt direkt an der B 8, wo sich in jüngster Zeit mehrere Firmen angesiedelt haben sowie weitere Industriegebiete. Die Einheit unter Wehrführer Thomas Hohn ist unter anderem mit einem Schlauchwagen ausgerüstet. Dieses Sonderfahrzeug führt 1000 Meter B-Schlauch mit, die im Heck in Buchten verlegt sind und so ohne größere Umstände während der Fahrt ausgelegt werden können. mif