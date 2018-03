Diskussion auf Twitter: Wie Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel (CDU) Pflegekräfte gegen sich aufbringt

Mit einer Äußerung, in der er Pflegenden quasi selbst die Verantwortung für den Personalmangel in der Alten- und Krankenpflege zuschreibt, hat der Neuwieder CDU- Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel heftige Empörung ausgelöst.

Mit einem Tweet löst Erwin Rüddel (CDU) eine heftige Diskussion aus. Foto: privat

In einer Mitteilung über den Internetkurznachrichtendienst Twitter fordert er Pflegerinnen und Pfleger dazu auf, in Zukunft besser über ihren Beruf zu sprechen. So könne man die Pflegebranche wieder für Nachwuchs attraktiver machen. Rüddel leitet seit der vergangenen Woche den Gesundheitsausschuss des Bundestages. Zuvor war er gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion.

#Deal: Politik handelt konsequent und #Pflegende fangen an, gut über die #Pflege zu reden. Dann kommen viele wieder in die Pflege zurück und es beginnen #gutezeitenfürgutepflege — Erwin Rüddel (@Erwin_Rueddel) 3. Februar 2018

Rüddels Tweet spielt auf den vieldiskutierten Pflegemangel an – den es tatsächlich gibt. So fehlen aktuell allein in Rheinland-Pfalz knapp 2000 Pflegekräfte. Laut dem sogenannten Care Klima Index 2017, einer Befragung von 2000 Pflegenden und Ärzten, die Mitte Januar vorgestellt wurde, sehen 80 Prozent der Pflegekräfte den Personalmangel in Krankenhäuern, Pflegeheimen und -diensten als größtes Problem ihrer Branche. Die Pflegereform, die das Budget der Pflegekassen um ein Fünftel erhöht hat, kommt laut der Umfrage beim Pflegepersonal bisher nicht an. So spüren zum Beispiel 60 Prozent der Altenpflegekräfte keine Verbesserungen im Berufsalltag. Eine schon ältere Untersuchung der Betriebskrankenkassen, der „Gesundheitsatlas 2015“, kommt zu dem Ergebnis, dass die Arbeit in der Pflege viele Beschäftigte krank macht. Ständiger Zeitdruck, körperliche Belastung, viele Überstunden, befristete Arbeitsverhältnisse und vor allem niedrige Löhne belasten demnachdie Angestellten.

Anders formuliert: Viele Pflegekräfte sehen gar keinen Anlass, sich euphorisch über ihre Arbeit zu äußern. Dafür ist ihr Arbeitsalltag viel zu anstrengend. Und das bekommt auch Rüddel im Internet zu spüren. Hunderte Angestellte aus dem Pflegebereich haben inzwischen auf seinen Tweet reagiert. Unter dem Schlagwort #twitternwierueddel schildern sie, warum es ihrer Meinung nach tatsächlich an Nachwuchs in der Pflege mangelt. Eine Nutzerin schreibt, dass sie am Tag ihrer Hochzeit im Dienstplan noch für eine Spätschicht eingetragen wurde und auf Nachfragen zu hören bekam: „Ja aber die Trauung ist doch morgens oder nicht?“ Eine andere Nutzerin berichtet von desaströsen Umständen, die die Angestellten dazu zwingt, das Arbeitsgesetz zu missachten.

Als ich heiraten wollte und im Dienstplan plötzlich >Spätdienst< stand.

"Ja aber die Trauung ist doch morgens oder nicht?"

Ja, das erdet. Wer so einen erfüllenden und wichtigen Beruf in der #Pflege hat, muss doch gar nicht mehr heiraten.#twitternwierueddel — LAD_in_GAZ (@emergencymum) February 4, 2018

Du willst mal geilen, illegalen Scheiss machen?

Komm in die #Pflege !

Arbeitszeitgesetz? Nicht für Dich!

Dokumentenfälschung? Jeden Tag!

Steh auch du mit einem Bein im Knast ! #twitternwierueddel — Monja Schuenemann (@monjaeszehah) February 4, 2018

Bei vielen schwingen Ironie und Sarkasmus mit, andere schildern ganz sachlich Missstände:

Wenn du morgens um 7.00 Uhr die liebe, alte Dame auf der Toilette sitzend findest, weil die Nachtschwester ihr um 02.08 Uhr gesagt hat, sie komme gleich wieder. Und sie es vor lauter Arbeit vergessen hat.#twitternwierueddel — Tschudith (@Chaosundich) 5. Februar 2018

Weitere Reaktionen auf Rüddels Tweet:

#twitternwierueddel-Tweets

Kurz: Rüddels Appell kam bei den meisten so an, als wolle sich der zuständige Politiker aus der Verantwortung stehlen und sie den überlasteten Pflegekräften selbst zuschreiben. Rüddel wiederum fühlt sich gründlich missverstanden. Die Verantwortung, den Fachkräftemangel zu beheben, sehe er ganz eindeutig bei der Politik, sagt er unserer Zeitung. „Aber die Branche muss auch lernen, wieder positiv zu denken.“ Nur gemeinsam könne man Pflegekräfte zurückgewinnen. Das habe er mit seinem Tweet ausdrücken wollen.

Ein bisschen Werbung für die GroKo-Verhandler machen wollte er womöglich auch. Union und SPD hatten sich Ende vergangener Woche in den Koalitionsgesprächen unter anderem auf 8000 neue Stellen in der Altenpflege geeinigt. Außerdem sollen Kliniken bei den Personalkosten für die Pflege entlastet werden. In der Branche kam das weniger gut an, Pflegeverbände kritisierten die Beschlüsse als „Tropfen auf den heißen Stein". Der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, sagte: „Die genannten 8000 zusätzlichen Stellen können nur der Anfang sein. Gebraucht werden erheblich mehr Stellen.“ Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, forderte einen „grundsätzlichen Wandel“. Dazu seien auch Spielregeln nötig, die überall gelten, Lohndumping dürfe es nicht geben.