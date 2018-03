Weil die FWG im Dierdorfer Verbandsgemeinderat als einzige Fraktion ohne Beigeordneten bislang nicht an den Beigeordnetenbesprechungen beteiligt war, hat sie bereits am 14. Februar schriftlich beantragt, dass künftig der Fraktionschef Rolf Scheyer an diesen Treffen teilnehmen kann. Bei der FWG stieß wohl deshalb sauer auf, dass sie dann bei der Vergabebesprechung im Hinblick auf den geplanten Rathausneubau kurz vor der VG-Ratssitzung am 22. Februar nicht mit am Tisch saß – und somit laut Scheyer über keinerlei Informationen zum Vergabeprozedere verfügte. An dieser Besprechung hatten auch die Beigeordneten teilgenommen. Vor diesem Hintergrund beantragte die FWG in der jüngsten Sitzung, den Tagesordnungspunkt „Vergabe des Planungsauftrages“ für den millionenschweren Neubau abzusetzen.

Diesem Ansinnen folgte der Rat allerdings nicht. Die übrigen Fraktionen lehnten diesen Antrag ab und votierten gegen die Stimmen der FWG dafür, den Planungsauftrag an das ausgewählte Architekturbüro Seelbach + ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.