Als Maren Schlicht in diesem Jahr beim Deichstadtfest in Neuwied die ersten Töne von „Bulletproof“ sang, ging für die Künstlerin ein Traum in Erfüllung. „Früher, wenn ich das Fest besucht habe, dachte ich immer: ,Wie cool wäre das, hier selbst auf der Bühne zu stehen?' Und plötzlich war ich da“, berichtet die 21-Jährige rund fünf Monate später immer noch voller Begeisterung. Es war der größte Auftritt, den die junge Frau aus Datzeroth bisher hatte. Nun hat sie ihr erstes Musikvideo produziert, das am Sonntag veröffentlicht wird. Gedreht wurde es in Neuwied.

Die 21-jährige Musikerin Maren Schlicht aus Datzeroth hat in Neuwied ihr erstes Musikvideo aufgenommen. Foto: Leon Langenbach Die 21-jährige Musikerin Maren Schlicht aus Datzeroth hat in Neuwied ihr erstes Musikvideo aufgenommen. Foto: Leon Langenbach Normalerweise spielt sie E-Piano, doch für das Video hatte sie einen besonderen Wunsch: ...

Lesezeit für diesen Artikel (554 Wörter): 2 Minuten, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.