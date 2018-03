Damensitzung: Heimbach-Weis zeigt sich bunt und fröhlich

Aus unserem Archiv

Heimbach-Weis

Karneval ist eben doch nicht nur bunt und oberflächlich. In Heimbach-Weis feierte die KG Heimbach die erste Damensitzung mit ebenso unterhaltsamen wie auch tiefsinnigen Beiträgen. Aber keine Sorge: Natürlich gab s auch jede Menge Klamauk und farbenfrohe Tänze. Es sind seit je her die Wortbeiträge, die die Damensitzungen im Heimbach-Weiser Karneval zu etwas Besonderem machen. Und davon gab es am Samstagabend in der gut gefüllten Festhalle eine ganze Reihe zu hören.