CDU-Antrag abgeschmettert: I. Beigeordneter erhält keinen Geschäftsbereich

Erst Formalien, dann ein zweigeteilter Verbandsgemeinderat: In der konstituierenden Sitzung am Dienstagabend im Oberradener Dorfgemeinschaftshaus haben die Akteure gleich die ganze kommunalpolitische Klaviatur ausgereizt. Im Mittelpunkt stand die Frage: Braucht die neue VG Rengsdorf-Waldbreitbach mit weit über 20.000 Einwohnern einen Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich, der sich Arbeit und Verantwortung mit Bürgermeister Hans-Werner Breithausen teilt?

Diese Frage nahm bereits im Wahlkampf breiten Raum ein. In der konstituierenden Sitzung des VG-Rates fiel jetzt eine denkbar knappe Entscheidung: Mit 19 zu 18 Stimmen votierte die Mehrheit aus SPD und FWG plus Bürgermeisterstimme im Gremium für die im Hauptsatzungsentwurf enthaltene Alternative mit vier ehrenamtlichen Beigeordneten ohne Geschäftsbereich. Damit war der Antrag der CDU-Fraktion (14 Mitglieder) abgeschmettert, die sich für einen Beigeordneten mit Geschäftsbereich starkmachte. Da halfen weder die Stimmen von den Grünen (3 von 3) und von der FDP (1 von 3) noch der Verzicht auf einen hauptamtlichen zugunsten eines ehrenamtlichen Beigeordneten mit Geschäftsbereich.

Die Enttäuschung in den Reihen der Union schien beinahe greifbar. Vor allem für Christian Robenek, den die CDU für den Posten in Stellung gebracht hatte, dürfte das eine schmerzhafte Erfahrung gewesen sein. Immerhin stellt die CDU die stärkste Fraktion – und auch vonseiten der FWG gab es anfangs deutliche Signale, dass man sich einen Beigeordneten mit Geschäftsbereich vorstellen kann. So sah es für die Union lange nach einer Mehrheit für den eigenen Plan aus. Doch wie FWG-Fraktionssprecher Holger Klein in der Sitzung die übrigen Ratsmitglieder wissen ließ, habe sich seine Fraktion nach intensiver Debatte umentschieden. Die FWG zog ihren eigenen Antrag wieder zurück, der einen ehrenamtlichen Beigeordneten mit Geschäftsbereich vorsah. Und so müssen sich die Christdemokraten um Robenek mit den demokratischen Spielregeln in kommunalen Räten arrangieren.

CDU-Fraktionschef Viktor Schicker hatte zuvor in einer eindringlichen Rede versucht, den einen oder anderen außerhalb seiner Fraktion noch von der Sinnhaftigkeit des Unionsantrages zu überzeugen. So wies er zunächst auf die in der Fusionsvereinbarung vom 6. Oktober 2016 geregelten Vertragsinhalte hin, die die CDU nun auch umsetzen wolle. Das Landesgesetz zur Kommunalreform mache diese Vereinbarung zur bindenden Voraussetzung für die freiwillige Fusion. Laut Schicker weist sie auf die vom Gesetz gegebene Möglichkeit hin, einen hauptamtlichen Beigeordneten zu bestellen. Und er zitierte: „Nach dem Ergebnis der Verhandlungen der Fusionspartner soll für die neue VG Rengsdorf-Waldbreitbach eine oder ein hauptamtliche(r) Beigeordnete(r) bestellt werden. Ihr oder ihm ist die Leitung eines angemessenen Geschäftsbereiches zu übertragen.“ Und das sei quasi eine „Muss-Vorschrift“.

Davon abgesehen gibt es laut Schicker auch sachliche Gründe: „Die Zusammenführung zweier Verwaltungen ist nicht einfach. Trotz der Vorlaufzeit von zehn Monaten zeigt sich jetzt, dass es noch viele nicht bearbeitete Felder gibt – und zwar mehr als erwartet.“ Das erschwere die Arbeit der Fachabteilungen. Zudem verstreiche die Gelegenheit, Vorgänge unvoreingenommen und systematisch auf Lücken oder Regelkonformität zu prüfen und zu korrigieren. „Das gelingt offenbar in vielen Fällen nicht. Es ist dem Zeitdruck und der teilweise der Verunsicherung der Mitarbeiter geschuldet, wenn bisherige Bearbeitungswege ohne kritische Prüfung beibehalten werden“, so Schicker weiter.

Zusätzliche Gründe, die aus seiner Sicht für einen Beigeordneten mit Geschäftsbereich sprechen, sind die Terminfülle für die Verwaltungsspitze, die nunmehr 20 zu betreuenden Gemeinden und "dicke Brocken“ auf der Projektliste wie Zusammenführung von Abrechnungssystemen, Flächennutzungsplänen, Bauleitplanung und Wiedtalbad. Obendrein hören drei der fünf Fachbereichsleiter in den nächsten Monaten auf, was zu schon jetzt zu Einschnitten führe, von allem, was heute noch gar nicht absehbar sei, ganz zu schweigen. Unter dem Strich bezeichnete Schicker den Alternativvorschlag der SPD, etwa in einem Jahr die Frage nach einem Beigeordneten mit Geschäftsbereich noch einmal zu stellen, als nicht akzeptabel, da gerade in der Anfangszeit „ein sehr schwieriges Stück Arbeit vor uns liegt“. Auf einen Beigeordneten mit Geschäftsbereich zu verzichten sei fahrlässig, die „vertretbaren Kosten“ lägen bei einer Teilzeitstelle pro Jahr bei 47.000 bis 50.000 Euro, „ab dem Jahr 2020 deutlich weniger“.

Der ehemalige Rengsdorfer Bürgermeister Rainer Dillenberger ergriff für die SPD das Wort und sprach sich für das Konstrukt aus Bürgermeister und vier ehrenamtlichen Beigeordneten aus: „Ich bin damit 16 Jahre bestens gefahren. Die Kosten sollten wir angesichts anstehender Aufgaben sparen.“ Er gab Schicker jedoch recht, dass noch einiges auf die Verwaltung zukommen wird, auch was heute noch nicht absehbar sei. Doch Dillenberger zeigte sich überzeugt davon, dass Breithausen das mit einem „funktionierenden Team“ bewältigen wird. Und Wilfried Rüdig (SPD) hielt fest: „Die Probleme kriegen wir nicht mit einem weiteren Chef in den Griff.“

Unter der Leitung des von Birgit Haas vereidigten Bürgermeisters Hans-Werner Breithausen votierten die Befürworter des Beigeordneten mit Geschäftsbereich folgerichtig gegen die von der Mehrheit verabschiedete Hauptsatzung.

