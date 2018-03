Bunte Spiralen drehen sich am Nachthimmel

Aus unserem Archiv

Waldbreitbach

Mit den Worten "Drei, zwei, eins – Feuer frei", gab Lukas Hartmann vom Junggesellenclub Gemütlichkeit den Startschuss für den Höhepunkt der Waldbreitbacher Kirmes: Das Feuerwerk "Wied in Flammen". Was folgte, war ein besonderes Schauspiel am nächtlichen Himmel über dem Wiedtal: Goldene Spiralen, die sich den Weg in die Höhe bahnten, rote bengalische Feuer, die das Ufer der Wied in mystisches Licht tauchten und bunter Sternenregen, der funkelnd auf Tausende Besucher herabfiel.