Bunt und lustig rollen drei Züge durch Neuwied

Aus unserem Archiv

Neuwied/Engers/Gladbach

Alaaf, Helau und Bat Nau: Am Rosenmontag war in Neuwied wieder mal der Bär los. Gleich drei eigene Umzüge mit vielen prächtigen Prunkwagen und bunten Fußgruppen zogen durch die Stadt – in der City, in Engers und in Gladbach.