Er führte 30 Jahre lang als Ortsbürgermeister die Geschicke der Gemeinde und war für Buchholz eine der prägenden Figuren der Nachkriegsgeschichte. Nun ist Richard Dinkelbach am Dienstagabend im Alter von 83 Jahren plötzlich und unerwartet an einer Grippeerkrankung gestorben, wie seine Amtsnachfolgerin Margret Wallau auf Nachfrage der Rhein-Zeitung mitteilt. „Das ist ein herber Verlust“, sagt die Ortsbürgermeisterin, denn Dinkelbach, der seine Ehefrau hinterlässt, sei bis zuletzt auf vielen Festen in der Ortsgemeinde präsent gewesen und habe sich für das Wohl seiner Mitbürger engagiert. Die Urnenbeisetzung ist am Samstag, 10. März, auf dem Friedhof in Buchholz.

Als Ortsbürgermeister war Richard Dinkelbach von 1974 bis 2004 tätig und für eine beispielhafte Entwicklung der Gemeinde mitverantwortlich. 2005 wurde er damit vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler mit der Bundesverdienstmedaille ...

