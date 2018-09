Ein Pferdestall an der L 255 zwischen den Neustädter Ortsteilen Etscheid und Rüddel ist am Mittwochvormittag ein Raub der Flammen geworden. Außerdem ist ein Stück des angrenzenden Waldes in Brand geraten. Die Polizei berichtet von meterhohen Flammen und will eine Brandstiftung nicht ausschließen. In dem Stall waren Heuballen gelagert. Es gab dort keine elektrischen Geräte, die den Brand hätten auslösen können, so ein Sprecher der Polizei Straßenhaus. Die Feuerwehr, um 10.55 Uhr alarmiert, war sehr rasch zur Stelle und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Pferde standen glücklicherweise auf der Weide und blieben unverletzt.

Die 25 Einsatzkräfte aus den Einheiten Neustadt und Etscheid konzentrierten sich, angeführt von Wehrleiter Arnold Schücke, zunächst auf die Bekämpfung des Waldbrands. „Die vordere Reihe Bäume stand 15 Meter hoch ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.