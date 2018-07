Die Konzerte, die die Bluesfreunde Neuwied meist im Bootshaus an der Raiffeisenbrücke veranstalten, sind längst fester Bestandteil des kulturellen Angebots in der Deichstadt. „Dass wir mit einem Genre, das eher ein Nischendasein fristet, so erfolgreich agieren können, freut uns sehr“, merkt dazu Karl-Heinz Kroke an. Der Sprecher der Bluesfreunde verweist in diesem Zusammenhang auch auf einen festen Sponsorenpool, der regelmäßige finanzielle Unterstützung gewährt. „Das ermöglicht uns, unser Angebot auszudehnen“, fährt Kroke fort.

Sicht- und Hörbares Zeichen der Erweiterung ist der „1. Blues Summit Neuwied“. Der geht am Samstag, 17. November, im Heimathaus über die Bühne und verspricht Blues der Extraklasse. Mit Matt ...

Lesezeit für diesen Artikel (436 Wörter): 1 Minute, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.